Zidul de la granița SUA-Mexic se extinde în Big Bend. Administrația Trump a început construcția în vestul Texasului

Administraţia Trump a început construirea zidului de frontieră într-un sector din vestul Texasului, din regiunea Big Bend, aceasta fiind prima lucrare majoră de construcţie într-o zonă a frontierei dintre SUA şi Mexic unde planurile administraţiei s-au confruntat cu o opoziţie puternică, relatează AP.

Începerea lucrărilor de construcţie marchează o etapă importantă în cadrul planului administraţiei, în valoare de 46 de miliarde de dolari, de a dota graniţa cu ziduri, bariere, drumuri şi tehnologie, în încercarea de a îndeplini o promisiune electorală cheie a preşedintelui Donald Trump, aceea de a finaliza zidul. Acest lucru are loc în contextul în care Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor (CBP) afirmă că a dublat ritmul de construcţie a zidului de-a lungul graniţei dintre SUA şi Mexic, anunță news.ro.

Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor a precizat într-un comunicat adresat agenţiei Associated Press că „instalarea panourilor zidului de frontieră este în curs” pe un tronson de 47 de mile din comitatul Hudspeth, în vestul Texasului, cunoscut sub numele de Big Bend 1. Există în total cinci zone de proiect care alcătuiesc regiunea Big Bend, cu o lungime de aproximativ 500 de mile, care se întinde de la o zonă a comitatului Hudspeth, la sud de El Paso, până la Lacul Amistad.

Agenţia nu a precizat când au fost instalate panourile. Pe o hartă de pe site-ul agenţiei, unde sunt publicate actualizări privind construcţia zidului de-a lungul întregii frontiere sudice, o fotografie arăta o macara ridicând unul dintre panourile de oţel de 30 de picioare înălţime şi aşezându-l la locul său, în timp ce muncitorii din construcţii priveau.

Noua activitate era distinctă de un proiect de infrastructură de frontieră din Parcul Naţional Big Bend din apropiere, unde administraţia a suspendat temporar lucrările de construcţie în încercarea de a stabili un dialog cu oponenţii.

În regiunea mai extinsă a Big Bend din Texas, CBP s-a confruntat cu o opoziţie concertată din partea proprietarilor de terenuri, a grupurilor ecologiste, a antreprenorilor şi a crescătorilor de animale, care susţin că această regiune izolată nu este o zonă cu trafic intens de imigraţie ilegală.

Activiştii au declarat vineri că vor continua să se opună proiectelor de infrastructură de frontieră din restul regiunii Big Bend, chiar şi în timp ce panourile erau instalate.

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Editor : C.A.