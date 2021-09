Atac mafiot la Suceava. 11 dintre agresori sunt audiați la poliție în cazul jurnaliștilor și activistului de mediu bătuți crunt

11 din cele aproximativ 20 de persoane care au bătut crunt doi jurnaliști și un activist de mediu în Suceava au fost identificați și duși la poliție pentru a fi audiați, a anunțat purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu, joi, și au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere în acest caz.

„Cu persoanele vătămate s-a relaționat permanent și, având în vedere că au venit în București, au fost îndrumate să se prezinte la sediul IGPR- Direcția de Investigații Criminale, pentru a depune plângere prealabilă, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. Cele 3 persoane vătămate s-au prezentat la sediul Direcției de Investigații Criminale, astăzi, în jurul orei 14.00”, a adăugat Drăgan.

Oficialul a mai spus că infracțiunile din domeniul silvic au crescut cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele 8 luni ale acestui an au fost făcute 27.000 de controale și au fost date peste 5.500 de amenzi în valoare de 9 milioane de lei.

Declarațiile vin după ce un jurnalist care filma un documentar despre tăierile ilegale de lemn din Suceava a fost bătut, alături de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bâte și topoare. Cei trei au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusă.

Jurnalistul Mihai Dragolea a relatat pentru Digi24 că au fost atacați în timp ce filmau în pădure, spunând că printre cei 20 se aflau proprietarul pădurii și inginerul silvic.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”, a povestit el.

Jurnalistul a mai spus că cei care i-au atacat i-au amenințat direct: „Vă omor”.

