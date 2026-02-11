Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de patrulare în zone extrem de greu accesibile, animale sălbatice în mediul lor natural. Reprezentanții Romsilva au distribuit fotografiile impresionante, pe Facebook.

Fotografiile care surprind mai multe animale, în mediul lor natural – păduri pline de zăpadă – au fost distribuite alături de mesaj.

„Frânturi de sălbăticie, din pădurile administrate de Ocolul Silvic Runcu – Direcţia Silvică Gorj! Prin intermediul obiectivului colegului nostru, ing. Alin Brotea, putem să ne bucurăm de momente rare din natură”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Romsilva, pe pagina de Facebook.

Imaginile au fost surprinse în timpul unei acţiuni de patrulare şi monitorizare a angajaţilor Direcţia Silvică Gorj, în zone în care accesul este de multe ori foarte dificil.

Din cele aproape 9.500 de hectare de păduri ale Parcului Naţional Defileul Jiului, 1.810 hectare sunt păduri proprietate publică a statului administrate de Ocolul Silvic Runcu. Acestea sunt încadrate în zona de protecţie integrală, unde intervenţia umană nu este permisă.

