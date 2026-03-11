Live TV

Live Video&Text Nicușor Dan, concluzii după ședința CSAT: decizia privind solicitarea SUA de a trimite noi forțe și echipamente la Mihail Kogalniceanu

Data actualizării: Data publicării:
ID335933_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, prezintă concluziile ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care a fost analizată solicitarea Statelor Unite privind trimiterea unor noi forțe și echipamente la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Subiectul a fost discutat în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al operațiunilor militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Actualizare 13.39 Nicușor Dan a declarat că în ședința CSAT a fost analizată situația din Orientul Mijlociu și impactul acesteia asupra României.

Am discutat despre situația din Orientul Mijlociu, dintr-o perspectivă militară, cu previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Am discutat despre situația românilor din zonă, care este una dintre preocupările importante: 5.700 de oameni au revenit din zona de conflict.

Am discutat și despre partea politică a conflictului. România încearcă, prin mijloace diplomatice, să contribuie la oprirea acestui conflict, care afectează inclusiv economia noastră”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că în cadrul ședinței a fost analizat și impactul economic al conflictului.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, în special creșterea prețului petrolului pe piața internațională. Am discutat cu ministrul Energiei și cu ministrul Finanțelor despre diverse scenarii și despre care va fi reacția statului român în raport cu aceste scenarii”, a declarat președintele.

Știrea inițială

Pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a aflat solicitarea Statelor Unite privind dislocarea unor avioane militare și a unor militari americani în România.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de Digi24, Statele Unite au cerut aprobarea pentru trimiterea a două avioane-cisternă pentru realimentarea în aer a aeronavelor militare.

De asemenea, americanii ar urma să trimită între 100 și 300 de militari, care să asigure paza și mentenanța aeronavelor.

Avioanele și militarii ar urma să fie dislocați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Baza este una dintre cele mai importante facilități militare ale NATO din regiune și este utilizată frecvent de forțele americane.

Decizia privind dislocarea unor forțe militare străine pe teritoriul României implică proceduri instituționale specifice, care includ avizul CSAT și aprobarea legislativului.

În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani sunt dislocați în România, în baze precum Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Solicitarea Statelor Unite vine în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, unde SUA și Israel desfășoară operațiuni militare împotriva Iranului.

Editor : C.A. | Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 4
Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă
Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Giorgia Meloni critică dur războiul SUA-Israel împotriva Iranului: „Amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare”
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul acuză Iranul că a lansat rachete din „zone civile dens populate”
zelenski
Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”
Sedinta CSAT
Ședință CSAT pentru noi forțe militare și echipamente SUA în România. Ce echipamente aduce SUA în România și când decide Parlamentul
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
atac cu rachete ucraina
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o...
femeie cu pungi pline de haine
De ce au scăzut vânzările din comerțul cu amănuntul în ianuarie 2026...
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de...
Ultimele știri
50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii
Iranul amenință că va viza „interesele economice” ale SUA și Israelului în regiune: populația, avertizată să stea departe de bănci
Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: „Europa, pregătită pentru impactul conflictului din Orientul Mijlociu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul...
Benzinărie Grecia
Grecia a decis să plafoneze marjele de profit la preţurile combustibililor
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află...
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026