Președintele României, Nicușor Dan, prezintă concluziile ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care a fost analizată solicitarea Statelor Unite privind trimiterea unor noi forțe și echipamente la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Subiectul a fost discutat în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al operațiunilor militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Actualizare 13.39 Nicușor Dan a declarat că în ședința CSAT a fost analizată situația din Orientul Mijlociu și impactul acesteia asupra României.

„Am discutat despre situația din Orientul Mijlociu, dintr-o perspectivă militară, cu previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Am discutat despre situația românilor din zonă, care este una dintre preocupările importante: 5.700 de oameni au revenit din zona de conflict.

Am discutat și despre partea politică a conflictului. România încearcă, prin mijloace diplomatice, să contribuie la oprirea acestui conflict, care afectează inclusiv economia noastră”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că în cadrul ședinței a fost analizat și impactul economic al conflictului.

„Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, în special creșterea prețului petrolului pe piața internațională. Am discutat cu ministrul Energiei și cu ministrul Finanțelor despre diverse scenarii și despre care va fi reacția statului român în raport cu aceste scenarii”, a declarat președintele.

Știrea inițială

Pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a aflat solicitarea Statelor Unite privind dislocarea unor avioane militare și a unor militari americani în România.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de Digi24, Statele Unite au cerut aprobarea pentru trimiterea a două avioane-cisternă pentru realimentarea în aer a aeronavelor militare.

De asemenea, americanii ar urma să trimită între 100 și 300 de militari, care să asigure paza și mentenanța aeronavelor.

Avioanele și militarii ar urma să fie dislocați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Baza este una dintre cele mai importante facilități militare ale NATO din regiune și este utilizată frecvent de forțele americane.

Decizia privind dislocarea unor forțe militare străine pe teritoriul României implică proceduri instituționale specifice, care includ avizul CSAT și aprobarea legislativului.

În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani sunt dislocați în România, în baze precum Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Solicitarea Statelor Unite vine în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, unde SUA și Israel desfășoară operațiuni militare împotriva Iranului.

Editor : C.A. | Ș.A.