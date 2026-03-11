Anunțul SRI cu privire la ridicarea nivelului de alertă teroristă în România

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a anunţat, miercuri, că nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România, acesta fiind în continuare la nivelul albastru-precaut.

„În urma analizei evoluţiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internaţional, Serviciul Român de Informaţii precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. În prezent, acesta este albastru-precaut şi se menţine atât timp cât datele deţinute la nivel naţional, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României”, a transmis, miercuri, SRI, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, prin Brigada Antiteroristă, acţionează preventiv pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de prevenire şi combatere a terorismului, în calitate de autoritate naţională în domeniu.

„Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT şi cu cei internaţionali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea şi contracararea oricăror ameninţări pe profil antiterorist”, a mai transmis SRI.

Gradele de alertă teroristă

Sistemul Național de Alertă Teroristă (SNAT) în România cuprinde patru grade (niveluri) de alertă, stabilite prin lege și gestionate de Serviciul Român de Informații (SRI). Acestea indică probabilitatea producerii unui atac terorist:

1. VERDE (Scăzut): Informațiile din domeniu arată că probabilitatea producerii unui atac terorist este redusă.

Informațiile din domeniu arată că probabilitatea producerii unui atac terorist este redusă. 2. ALBASTRU (Precaut): Există informații că un atac terorist este posibil, dar nu iminent. Acesta este nivelul general menținut în România de mai mulți ani .

Există informații că un atac terorist este posibil, dar nu iminent. . 3. GALBEN (Moderat): Informațiile indică posibilitatea unui atac terorist, fiind necesară o creștere a vigilenței.

Informațiile indică posibilitatea unui atac terorist, fiind necesară o creștere a vigilenței. 4. ROȘU (Critic): Există informații clare că un atac terorist este iminent sau a avut deja loc. Acest nivel implică măsuri excepționale de securitate.

Alertă maximă în Europa

Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra ”unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Avertismentele agenţiei au venit la câteva zile după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA şi Israelului.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război”.

Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate.

