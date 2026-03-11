Live TV

Anunțul SRI cu privire la ridicarea nivelului de alertă teroristă în România

Data actualizării: Data publicării:
sigla sri de la intrarea in institutie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Gradele de alertă teroristă Alertă maximă în Europa

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a anunţat, miercuri, că nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România, acesta fiind în continuare la nivelul albastru-precaut.

„În urma analizei evoluţiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internaţional, Serviciul Român de Informaţii precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. În prezent, acesta este albastru-precaut şi se menţine atât timp cât datele deţinute la nivel naţional, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României”, a transmis, miercuri, SRI, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, prin Brigada Antiteroristă, acţionează preventiv pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de prevenire şi combatere a terorismului, în calitate de autoritate naţională în domeniu.

„Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT şi cu cei internaţionali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea şi contracararea oricăror ameninţări pe profil antiterorist”, a mai transmis SRI.

Citește și

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

Gradele de alertă teroristă

Sistemul Național de Alertă Teroristă (SNAT) în România cuprinde patru grade (niveluri) de alertă, stabilite prin lege și gestionate de Serviciul Român de Informații (SRI). Acestea indică probabilitatea producerii unui atac terorist: 

  • 1. VERDE (Scăzut): Informațiile din domeniu arată că probabilitatea producerii unui atac terorist este redusă.
  • 2. ALBASTRU (Precaut): Există informații că un atac terorist este posibil, dar nu iminent. Acesta este nivelul general menținut în România de mai mulți ani.
  • 3. GALBEN (Moderat): Informațiile indică posibilitatea unui atac terorist, fiind necesară o creștere a vigilenței.
  • 4. ROȘU (Critic): Există informații clare că un atac terorist este iminent sau a avut deja loc. Acest nivel implică măsuri excepționale de securitate.

Alertă maximă în Europa

Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra ”unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Avertismentele agenţiei au venit la câteva zile după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA şi Israelului.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război”.

Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, BNR: „Tensiunile din Orientul Mijlociu pot crește inflația. Reducerea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată”
Nord Stream 2
Extinderea conductelor NATO de combustibil spre România și Polonia revine pe agenda alianței. Proiect de miliarde de euro
tanar in fata calculatorului cauta job
Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 2026 ar urma să aibă un excedent de peste 600 de milioane de lei
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza Mihail Kogălniceanu. Ședință CSAT la Cotroceni
nicusor dan maia sandu
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
sedinta in camera deputatilor
Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a...
Ultimele știri
Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”
Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a...
autostrada a7
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide...
Playtech
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026