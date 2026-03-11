Live TV

Video Ce avioane cisternă are SUA și ar putea ajunge la Baza Mihail Kogălniceanu

Data actualizării: Data publicării:
B-52 Stratofortress
Un bombardier strategic B-52 Stratofortress este alimentat de un KC-135 Stratotanker. Foto: Profimedia

Statele Unite au un plan să trimită la Baza de la Mihail Kogălniceanu aeronave cisternă folosite pentru alimentare și nu avioane de luptă.

Avionul-cisternă Boeing KC-135 Stratotanker a intrat în serviciul Forțelor Aeriene în anii 50, când Statele Unite voiau bombardiere care să poată ajunge oriunde pe glob. Ea a fost dezvoltată din cea de pasageri boeing 707 și are ca rol principal realimentarea în aer, dar și transport aerian. Capacitatea maximă este de 96t de combustibil, pe care le poate transfera către alte aeronave aflate în zbor. Avionul este uriaș, are o anvergură de aproape 40m și o lungime de tot 40m. Greutatea maximă la decolare ajunge la 146t, iar în configurație de transport poate duce până la 37 de pasageri. Astăzi, americanii au în jur de 400 de astfel de aeronave.

Boeing KC-135 Stratotanker
Avioane Boeing KC-135 Stratotanker staționate în Israel Foto: Profimedia

Cealaltă cisternă aeriană este Boeing KC-46 Pegasus. Dacă la Stratotanker vorbeam de un avion-cisternă cu o întreagă istorie în spate, Pegasus este un aparat de ultimă generație. Primul zbor a avut loc în decembrie 2014 și este folosit pentru realimentare dar și pentru transport. Avionul poate realimenta cu aproximativ 90t de combustibil, este ceva mai mare ca „bunicul” lui și are și o capacitate mai mare de pasageri.

Boeing KC-46 Pegasus
Boeing KC-46 Pegasus configurat pentru transport. Foto: Profimedia

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Cele două avioane cisternă pot să realimenteze înfiorătoarele bombardiere americane B1, B2 și B52, avioane de vânătoare precum F-35 sau F-22 sau avioanele de de transport C17 Globemaster. De asemenea și avioane care decolează de pe portavioane.

În medie o realimentare poate să dubleze sau chiar să tripleze durata unei misiuni. De exemplu, bombardierele strategice pot rămâne în aer 10-20h, iar cu realimentări pot depăși 30h de zbor fără aterizare.

Citește și

Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută aliaţi. România trebuie să acţioneze rapid
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza Mihail Kogălniceanu. Ședință CSAT la Cotroceni
London, England, Großbritannien, 17.07.2025: Victoria and Albert Museum: Unterzeichnung von Freundschaftsvertrag: Großbr
Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu
pilot arata pe harta
Aviația civilă, afectată de războiul din Iran. Explicațiile unui pilot despre situațiile cu care se confruntă companiile aeriene
Avion militar american
Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă legătura cu Iranul, presa nu e convinsă
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
sedinta in camera deputatilor
Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a...
Ultimele știri
Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”
Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a...
autostrada a7
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide...
Playtech
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026