Statele Unite au un plan să trimită la Baza de la Mihail Kogălniceanu aeronave cisternă folosite pentru alimentare și nu avioane de luptă.

Avionul-cisternă Boeing KC-135 Stratotanker a intrat în serviciul Forțelor Aeriene în anii 50, când Statele Unite voiau bombardiere care să poată ajunge oriunde pe glob. Ea a fost dezvoltată din cea de pasageri boeing 707 și are ca rol principal realimentarea în aer, dar și transport aerian. Capacitatea maximă este de 96t de combustibil, pe care le poate transfera către alte aeronave aflate în zbor. Avionul este uriaș, are o anvergură de aproape 40m și o lungime de tot 40m. Greutatea maximă la decolare ajunge la 146t, iar în configurație de transport poate duce până la 37 de pasageri. Astăzi, americanii au în jur de 400 de astfel de aeronave.

Avioane Boeing KC-135 Stratotanker staționate în Israel Foto: Profimedia

Cealaltă cisternă aeriană este Boeing KC-46 Pegasus. Dacă la Stratotanker vorbeam de un avion-cisternă cu o întreagă istorie în spate, Pegasus este un aparat de ultimă generație. Primul zbor a avut loc în decembrie 2014 și este folosit pentru realimentare dar și pentru transport. Avionul poate realimenta cu aproximativ 90t de combustibil, este ceva mai mare ca „bunicul” lui și are și o capacitate mai mare de pasageri.

Boeing KC-46 Pegasus configurat pentru transport. Foto: Profimedia

Cele două avioane cisternă pot să realimenteze înfiorătoarele bombardiere americane B1, B2 și B52, avioane de vânătoare precum F-35 sau F-22 sau avioanele de de transport C17 Globemaster. De asemenea și avioane care decolează de pe portavioane.

În medie o realimentare poate să dubleze sau chiar să tripleze durata unei misiuni. De exemplu, bombardierele strategice pot rămâne în aer 10-20h, iar cu realimentări pot depăși 30h de zbor fără aterizare.

