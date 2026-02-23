Live TV

Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată, fiind acuzat că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei prin derularea fictivă a unor contracte de achiziție publică. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava, iar ANAF s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea prejudiciului, informează Agerpres.

„În perioada septembrie - noiembrie 2024, inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de primar al comunei Dumbrăveni, ar fi iniţiat şi desfăşurat în mod fictiv procedura de achiziţie publică, finalizată prin încheierea a trei contracte cu o societate comercială, iar în condiţiile în care lucrările nu erau în realitate contractate şi nici executate, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 3.309.783 lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate şi prin întocmirea mai multor documente adresate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", se arată în comunicat.

Cele trei contracte de achiziţie publică ar fi avut ca obiect efectuarea unor lucrări de reparaţii la drumuri de interes local din comuna Dumbrăveni, mai arată anchetatorii.

„Totodată, prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obţinut un folos necuvenit societăţii comerciale respective, reprezentat de compensarea ilegală a sumei de 3.165.400 lei (obligaţii fiscale principale) şi anularea unor obligaţii fiscale accesorii în cuantum de 144.383 lei", susţin procurorii anticorupţie.

ANAF Suceava s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.309.783 lei, la care se vor adăuga accesoriile fiscale calculate până la data recuperării integrale a prejudiciului.

Procurorii au dispus instituirea unor măsuri asiguratorii faţă de inculpatul Ioan Pavăl, în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se menţine măsura asiguratorie dispusă.

