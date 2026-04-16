Când este Înălțarea Domnului 2026: Ziua în care se suprapun trei sărbători majore în România

În 2026, Înălțarea Domnului va fi celebrată pe 21 mai, la 40 de zile după Paște. Data capătă o semnificație aparte, întrucât marchează, în același timp, Ziua Eroilor în România și praznicul Sfinților Constantin și Elena.

Înălțarea Domnului 2026 devine mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă, transformându-se într-un moment care reunește credința, tradiția și memoria colectivă, într-o zi cu semnificații multiple pentru societatea românească.

Înălțarea Domnului: O sărbătoare care marchează încheierea misiunii pământești a lui Hristos

„Înălțarea Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer, în prezența ucenicilor săi, la 40 de zile după Înviere. Evenimentul este considerat, în tradiția creștină, drept încheierea activității Sale pământești și începutul unei noi etape spirituale, în care mesajul Evangheliei este dus mai departe de apostoli.

Semnificația acestei zile depășește dimensiunea strict religioasă, fiind asociată cu ideea de speranță, mântuire și continuitate spirituală.”, a explicat Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Data variabilă a praznicului și suprapunerea cu alte sărbători românești

Praznicul Înălțării nu are o dată fixă în calendar, ci este celebrată anual la 40 de zile după Paște, întotdeauna într-o zi de joi. În 2026, această sărbătoare coincide cu ziua de 21 mai, când sunt prăznuiți și Sfinții Constantin și Elena, ceea ce amplifică importanța momentului pentru credincioși.

De asemenea, în România, sărbătoarea are și o componentă națională, fiind marcată concomitent cu Ziua Eroilor, dedicată memoriei celor care și-au pierdut viața în conflicte armate.

Tradiții și obiceiuri păstrate în cultura populară

„În spațiul românesc, Înălțarea Domnului este însoțită de numeroase practici religioase și obiceiuri populare, care reflectă îmbinarea credinței cu tradiția. Credincioșii participă la slujbele oficiate în biserici, unde sunt rostite rugăciuni atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți, iar salutul specific „Hristos S-a înălțat!” este folosit pe tot parcursul zilei.

Totodată, în multe regiuni ale țării, oamenii obișnuiesc să ducă la biserică alimente pentru a fi sfințite și împărțite de pomană, în semn de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi. Gospodăriile sunt împodobite cu frunze de nuc sau de tei, considerate simboluri ale protecției divine, iar aceste gesturi sunt însoțite de credința că vor aduce binecuvântare și prosperitate.”, a mai precizat preotul

Înălțarea Domnului 2026: Practici și interdicții respectate de credincioși

„Această zi este privită ca un moment de reculegere și echilibru, motiv pentru care tradiția recomandă evitarea activităților solicitante sau a conflictelor. În mentalul colectiv s-a păstrat convingerea că lucrul în gospodărie, spălatul rufelor sau munca la câmp nu sunt potrivite în zi de sărbătoare, fiind considerate forme de lipsă de respect față de semnificația religioasă a sărbătorii.

În același timp, accentul este pus pe liniște, generozitate și armonie, iar gesturile de caritate sunt încurajate, ca expresie a solidarității și credinței.”, a mai adăugat Părintele Cazacu

Înălțarea Domnului rămâne una dintre sărbătorile care reușesc să aducă împreună dimensiunea spirituală și cea comunitară. Dincolo de simbolistica religioasă, ziua capătă o semnificație aparte în România prin comemorarea eroilor, fiind un prilej de reflecție asupra sacrificiului și identității naționale.

