Live TV

Când se împodobește bradul de Crăciun. Care este semnificația ornamentelor festive

Data publicării:
Împodobirea bradului de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Împodobirea bradului de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația bradului de Crăciun Când se împodobește bradul de Crăciun în România Când se împodobește bradul de Crăciun în alte orașe din Europa În ce țări nu se împodobește bradul de Crăciun

Bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai prețuite și așteptate simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Perioada în care este împodobit marchează deschiderea festivităților, aducând în case bucurie și o atmosferă aparte. Luminițele strălucitoare, globurile colorate și decorațiunile alese cu grijă depășesc rolul unor simple podoabe: ele creează cadrul perfect pentru momente de apropiere și bucurie, transformând această tradiție într-o experiență memorabilă și plină de semnificație pentru întreaga familie.

Perioada în care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradițiile culturale, obiceiurile locale și preferințele individuale ale fiecărei familii.

Semnificația bradului de Crăciun

Bradul de Crăciun își are originile în Germania medievală. În secolele XV–XVI, spectacolele religioase despre Adam și Eva prezentau un brad împodobit cu mere, denumit „Pomul paradisului”, simbol al Grădinii Edenului și al pomului cunoașterii. În aceeași perioadă, în sudul Germaniei, era răspândită și tradiția „piramidei de Crăciun”, o structură triunghiulară din lemn, cu rafturi pentru figurine și decorațiuni din plante veșnic verzi, iluminată cu lumânări și adesea încununată de o stea.

De-a lungul timpului, aceste obiceiuri s-au contopit și s-au influențat reciproc, iar asta a dus la apariția bradului modern de Crăciun, care astăzi simbolizează lumina, bucuria și căldura momentelor petrecute în familie.

Ce simbolizează decorațiunile festive din brad

Decorațiunile bradului de Crăciun sunt încărcate de semnificații profunde, împletind tradiția populară cu simbolismul religios. Steaua de la vârful bradului simbolizează lumina divină care i-a călăuzit pe magi până la Betleem, amintind de nașterea lui Iisus și de împlinirea profețiilor biblice. Globurile roșii evocă sângele lui Hristos și jertfa Sa pentru întreaga omenire, în timp ce ramurile verzi, mereu vii, sugerează speranța, viața eternă și prezența luminii în cămin. Fiecare ornament are astfel un rol simbolic, transformând bradul într-un adevărat martor al tradițiilor și al valorilor creștine transmise de-a lungul generațiilor.

Luminițele care strălucesc printre ramuri aduc căldură și fac din brad un punct central al reuniunii familiei. Tonurile metalice ale ornamentelor, beteala și figurinele tradiționale completează această imagine festivă, evocând bogăția spirituală și obiceiurile păstrate din generație în generație. Astfel, bradul de Crăciun devine nu doar un element decorativ, ci un reper al tradiției românești și al atmosferei calde a sărbătorilor de iarnă.

Când se împodobește bradul de Crăciun în România

În tradiția românească, bradul de Crăciun era împodobit încă din cele mai vechi timpuri în Ajun, pe 24 decembrie, o zi considerată aducătoare de noroc și favorabilă pentru un an prosper. Alegerea acestei date era legată direct de pregătirea locuinței pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Totodată, datinile străvechi recomandau împodobirea bradului și în alte zile semnificative, precum 6, 7, 16 sau 17 decembrie. Se credea că, în aceste momente, gospodăria era binecuvântată cu spor și voie bună, iar debutul sărbătorilor era însoțit de bucurie și prosperitate.

În zilele noastre, numeroase familii aleg să împodobească bradul încă de la începutul lunii decembrie sau chiar mai devreme, pentru a prelungi bucuria și magia sărbătorilor. Momentul decorării depinde adesea de programul zilnic al familiei, de prezența copiilor acasă sau de dorința de a păstra tradiția împodobirii bradului în Ajun.

Când se împodobește bradul de Crăciun în alte orașe din Europa

Împodobirea bradului de Crăciun variază de la o țară la alta, iar tradițiile locale determină momente diferite pentru desfășurarea acestui ritual festiv.

În Germania, locul de origine al tradiției bradului de Crăciun, dar și în Austria, Polonia sau Cehia, numeroase familii preferă să decoreze pomul încă de la începutul lunii decembrie, pentru a se bucura cât mai mult timp de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Cu toate acestea, există și persoane care păstrează vechea tradiție, împodobind bradul în Ajun, moment care marchează oficial sosirea praznicului Nașterii Domnului.

În alte țări europene, precum Franța, Belgia, Spania sau Marea Britanie, bradul este, de regulă, împodobit la sfârșitul lunii noiembrie sau în primele zile ale lunii decembrie, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun și aprinderea luminilor festive în orașe.

În Italia, multe familii aleg să împodobească bradul de Crăciun pe 8 decembrie, de sărbătoarea „Imaculatei Concepții” (sau Neprihănita Zămislire), eveniment dedicat Fecioarei Maria, care simbolizează puritatea și protecția sa asupra oamenilor.

În țările nordice, precum Suedia și Norvegia, bradul este, de regulă, împodobit în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Decorurile tradiționale includ lumânări delicate, figurine din lemn și ornamente realizate manual, elemente care mențin vie atmosfera caldă și autentică a sărbătorilor de iarnă.

În ce țări nu se împodobește bradul de Crăciun

În unele state cu populație majoritar musulmană, precum Arabia Saudită, Iran sau Afghanistan, Crăciunul nu este o sărbătoare oficială, iar simbolurile asociate  peecum: bradul de Crăciun, decorațiunile sau manifestările publice - sunt rare în spațiile publice. În aceste condiții, comunitățile creștine, fie autohtone, fie formate din expatriați, celebrează Crăciunul în intimitatea locuințelor sau a spațiilor private, iar tradiția rămâne în mare parte necunoscută sau nesusținută de majoritatea populației. Totuși, în ultimii ani, în special în orașele mari și în mediile cosmopolite, se observă o relaxare a restricțiilor: decorațiuni și brazi de Crăciun încep să apară în magazine și spații comerciale, semnalând o schimbare lentă, dar reală.

Există și regiuni în care bradul nu a devenit parte din tradițiile locale, chiar dacă Crăciunul este sărbătorit. Este cazul multor zone din India, unde majoritatea populației este hindusă, o religie diferită de creștinism, cu propriile sărbători și obiceiuri. Aici, bradul nu este folosit ca simbol al sărbătorii, iar festivitățile se concentrează pe lumini și decorațiuni specifice tradițiilor locale, precum Diwali - „Sărbătoarea luminilor”  sau alte festivaluri regionale.

De asemenea, clima și condițiile naturale influențează absența bradului în anumite regiuni. În țări cu zone tropicale sau deșertice, precum Maldive, Oman sau Niger, bradul natural nu se găsește în mod obișnuit, iar locuitorii optează pentru alternative decorative, cum ar fi palmieri împodobiți cu lumini sau ornamente specifice, pentru a recrea atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii in drum spre scoala, excursie elevi
1
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
3
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
brad betleem
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza
Cum îți planifici bugetul pentru sărbători. Foto Getty Images
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă”
Pavarotti statue
Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători
Screenshot 2025-11-14 at 12.29.37
Febra sărbătorilor: primăriile cumpără decorațiuni și artificii de zeci de mii de euro. Achiziții uriașe de steaguri pentru 1 Decembrie
Recomandările redacţiei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Votul a început la ora 07:00. Cine sunt cei...
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o...
coada la apa in campina unde e criza
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor...
navă militară americană lansează o rachetă
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva...
Ultimele știri
Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Ce suprafață încălzește un calorifer electric de 1500W. Cât te costă la factură dacă îl folosești 4 ore pe zi
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă