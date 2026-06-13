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Video Câteva zeci de mii de oameni participă la marşul LGBT din București. Contramanifestația „Marșul Normalității”, condusă de Diana Șoșoacă

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marsul lgbt marsul normalitatii sosoaca
Foto: Digi24.ro/ Inquam Photos
Din articol
„Marșul Normalității”, promovat de Diana Șoșoacă  Patriarhia Română şi-a exprimat „îngrijorarea pastorală” 

Marşul Bucharest Pride al comunităţii LGBT a început, sâmbătă, la ora 17:00, în Piaţa Victoriei, din Bucureşti, iar câteva zeci de mii de participanţi mergeau pe Calea Victoriei, înspre Bulevardul Naţiunile Unite. Acţiunea are loc la câteva ore de la „Marşul Normalităţii”, la care au participat câteva sute de persoane şi în fruntea căruia s-a aflat europarlamentarul Diana Şoşoacă.

Foto: Digi24.ro
Foto: Digi24.ro
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Foto: Digi24.ro
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Manifestarea se va încheia cu un concert în Parcul Izvor, în jurul orei 19:00. Potrivit organizatorilor, la evenimentul organizat de Asociaţia ACCEPT sunt aşteptaţi, anul acesta, peste 30.000 de participanţi - persoane LGBT+ şi cetăţeni care cred în valori precum iubirea, egalitatea şi dreptul la demnitate. 

„În 2026 ieşim în stradă pentru a cere protecţie şi recunoaştere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de acelaşi sex, prin căsătorie şi parteneriat civil, precum şi proceduri simple de recunoaştere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ şi protecţie sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educaţie incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură şi asigurarea libertăţii de întrunire în toate oraşele din România. Nu mai tolerăm ignoranţa politicienilor!”, a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT. 

La manifestare sunt prezenţi oameni de toate vârstele, cu steguleţe multicolore, cu umbrele colorate, banere şi pancarte cu diverse mesaje, între care „Cerem parteneriat civil acum”. 

„Marșul Normalității”, promovat de Diana Șoșoacă 

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 1 din 7
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 5 din 7
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 6 din 7
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 7 din 7
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Cu câteva ore înainte, în Bucureşti a avut loc „Marşul Normalităţii”, acţiune la care au participat câteva sute de persoane şi în fruntea căruia s-a aflat europarlamentarul Diana Şoşoacă. Ea a numit acţiunea membrilor LGBTIQ+ drept „marşul imoralităţii”, transmite News.ro. 

„Urmează un marş al imoralităţii, aşa-zisului LGBTIQ+. Mesajul nostru este că nu îi urâm, dar trebuie să se îndrepte. Avem aici părinţi cărora le mulţumesc din suflet că au venit. Vreau să mulţumesc şi Patriarhiei Române pentru faptul că a dat un comunicat în care a vorbit împotriva marşului LGBT şi am fost rugaţi să nu îi înjurăm pentru că sunt şi ei tot copiii lui Dumnezeu, dar care s-au rătăcit. Aşa că rugăm Sfinţii Părinţi să aibă grijă de această ţară, să aibă grijă de copiii ei şi să încerce să îi aducă pe drumul cel bun”, a declarat Diana Şoşoacă. 

Patriarhia Română şi-a exprimat „îngrijorarea pastorală” 

Cu o zi în urmă, Patriarhia Română şi-a exprimat „îngrijorarea pastorală” faţă de organizarea, în Bucureşti, a paradei dedicate „promovării diversităţii orientărilor sexuale”, într-un context social şi spiritual „care are nevoie de echilibru, discernământ şi responsabilitate”. 

Preoţii îndeamnă la „discernământ şi apărare a valorilor creştine”, considerând că manifestările publice de tipul Bucharest Pride „pot accentua confuzia valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială”. 

„Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane. Nu susţinem şi nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violenţă, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În faţa provocărilor actuale, îndemnăm clerul şi credincioşii mireni să intensifice rugăciunea şi să cultive valorile credinţei creştine în familie, în parohie şi societate”, a transmis Patriarhia. 

Editor : A.C.

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