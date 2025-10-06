Live TV

Ce este „Super Luna Recoltei”: Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie

Data publicării:
Super Luna Recoltei 2025. Foto Getty Images
Super Luna Recoltei 2025. Foto Getty Images
Din articol
„Luna Plină a Recoltei”: Poate fi observat acest fenomen și din România? De ce se numește „SuperLună”?

„Luna Plină a Recoltei” este denumirea tradițională dată primei Luni Pline de după echinocțiul de toamnă. În trecut, fermierii americani se bazau pe lumina ei pentru a-și continua lucrul la câmp după apusul soarelui, de aici și numele care a rămas în cultura populară. În România nu există o tradiție echivalentă, însă fenomenul astronomic rămâne același: o Lună Plină care apare la început de toamnă.

Cele patru faze principale ale Lunii (Luna Nouă, Primul Pătrar, Luna Plină și Ultimul Pătrar) au loc la intervale de aproximativ o săptămână, iar momentul de maximă spectaculozitate este Luna Plină.

„Luna Plină a Recoltei”: Poate fi observat acest fenomen și din România?

„Luna Plină a Recoltei” este o denumire tradițională, o poreclă folosită de fermierii americani. În România, acest eveniment nu există și nu are o tradiție asociată.

Un alt termen asociat, des vehiculat în această perioadă este „SuperLuna”. Acesta desemnează o Lună Plină care se află la perigeu, punctul cel mai apropiat de Pământ pe orbită. Totuși, diferența de mărime percepută cu ochiul liber rămâne redusă, de aproximativ 16%, insuficientă pentru a produce un efect spectaculos vizibil.

De altfel, Luna Plină se petrece în fiecare lună calendaristică, așa că fenomenul nu reprezintă în sine un eveniment astronomic rar în această perioadă. În această seară, 6 octombrie, satelitul natural al Pământului se află în apropierea planetei Saturn, însă, în rest, nu sunt așteptate aspecte vizibile deosebite.”, a declarat pentru Digi24 Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

De ce se numește „SuperLună”?

Luna nu se află la o distanță fixă față de Pământ, deoarece orbita sa este ușor eliptică (traiectoria Lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, ci o elipsă - adică o formă ușor ovală). În medie, satelitul natural se află la aproximativ 384.400 de kilometri depărtare. Atunci când atinge perigeul, punctul cel mai apropiat, distanța scade la circa 356.500 km, iar la apogeu, cel mai îndepărtat punct, ajunge la aproximativ 406.700 km.

Pe acest fundal astronomic apare fenomenul cunoscut sub numele de „SuperLună”. Termenul se referă la o Lună Plină care are loc în momentul perigeului, când astrul nopții se află mai aproape de Terra. În aceste condiții, Luna poate părea cu până la 14 -16% mai mare și cu circa 30% mai luminoasă decât atunci când se află la distanța maximă. Totuși, specialiștii atrag atenția că diferența nu este una spectaculoasă pentru ochiul liber.

Termenul de „SuperLună” a fost introdus în 1979 și se referă la orice Lună Nouă sau Lună Plină care are loc atunci când satelitul natural se află la mai puțin de 90% din distanța sa maximă față de Pământ, adică în apropierea perigeului.

