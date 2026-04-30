Live TV

Ce program au magazinele în minivacanța de 1 Mai 2026. Până la ce oră rămân deschise supermarketurile de Ziua Muncii

Data publicării:
Programul magazinelor de 1 mai.
Din articol
Programul magazinelor în minivacanța de 1 mai 2026

Românii care vor să își facă aprovizionarea în minivacanța de 1 Mai 2026 trebuie să știe că marile lanțuri de magazine rămân, în general, deschise. De Ziua Muncii, supermarketurile funcționează preponderent după programul obișnuit sau după unul apropiat de cel din weekend, cu diferențe punctuale în funcție de locație și de politica fiecărui retailer.

Deși Ziua Muncii este zi liberă legală, accesul la cumpărături nu este afectat semnificativ, majoritatea supermarketurilor funcționând în regim normal sau apropiat de cel obișnuit.

Program Carrefour

Magazinele Carrefour vor fi deschise de 1 Mai 2026, funcționând după programul obișnuit. În funcție de locație și de formatul unității, orarul poate varia, cele mai multe magazine fiind deschise în intervale precum 07:00 - 22:00, 07:30 - 22:30 sau 08:00 - 23:00. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul specific fiecărui magazin, mai ales în cazul celor situate în centre comerciale.

Program Kaufland

Magazinele Kaufland din țară vor funcționa, în general, după un program normal de 1 Mai 2026. Majoritatea unităților vor deschide între orele 07:00 și 07:30, iar închiderea este programată în intervalul 22:00 - 22:30. Pot exista excepții în cazul magazinelor aflate în centre comerciale, unde orarul va fi aliniat programului stabilit de fiecare mall.

Program Lidl

Magazinele Lidl vor rămâne deschise în minivacanța de 1 Mai 2026, fără întreruperi generate de sărbătoarea legală. De regulă, retailerul aplică un program similar celui de duminică, cu un interval de funcționare estimat între 08:00 și 21:00, iar în unele orașe acesta poate fi extins până la ora 22:00. Pentru a evita eventualele diferențe de orar, clienții sunt sfătuiți să verifice programul specific fiecărei unități.

Program Auchan

Rețeaua Auchan nu operează modificări de program de Ziua Muncii. Magazinele vor funcționa după orarul obișnuit, fără ajustări generate de ziua liberă plătită. În funcție de unitate, deschiderea are loc, de regulă, în jurul orei 07:00, iar închiderea poate varia între 22:00 și 23:00.

Programul magazinelor Mega Image

Magazinele Mega Image, inclusiv unitățile de proximitate Shop&Go, vor funcționa fără modificări de program de 1 Mai 2026. Orarul rămâne cel obișnuit, cu deschidere în jurul orei 07:30 și închidere la 22:00. În paralel, platforma online este disponibilă permanent, oferind clienților posibilitatea de a plasa comenzi în orice moment.

Programul magazinelor Penny

Magazinele Penny vor funcționa după programul obișnuit în minivacanța de 1 Mai 2026. În general, unitățile sunt deschise de luni până sâmbătă în intervalul 08:00 - 21:00, iar duminica programul este ușor redus, majoritatea magazinelor închizând la ora 20:00. Înainte de orice vizită în magazine, clienții sunt sfătuiți să verifice orarul specific fiecărei locații, în funcție de oraș.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
pot, anamaria gavrila
4
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
5
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
