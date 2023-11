Celulă de criză la MS: 3 morți la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Toți cei internați mâncaseră „pomană” de la o mănăstire

Ministerul Sănătății a format miercuri seara o celulă de criză după ce trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit. Toți pacienții spitalului și personalul medical mâncaseră marți la prânz alimente din pește primite drept pomană de la o mănăstire.

Miercuri seara, încă 20 pacienţi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni prezintă simptomatologie digestivă şi urmează să fie preluaţi de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă, după ce trei persoane internate în unitatea medicală au decedat, în cursul zilei de miercuri, iar alta a ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.

Conducerea Spitalului Murgeni crede că bolnavii ar fi avut de suferit după ce au luat marţi masa de prânz, mâncare adusă de la o mănăstire.

„Mâncarea care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la mănăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă odată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii pentru publicația Vremea Nouă.

„Noi credem că situaţia s-a produs în urma servirii mesei de prânz din cursul zilei de ieri. Avem un total de aproximativ 140 de pacienţi care au mâncat. Avem trei pacienţi decedaţi în cursul zilei de astăzi, cu simptomatologie diareică, urmată de vărsături şi stop cardiorespirator şi un alt pacient transferat azi la Spitalul Bârlad. Pe lângă aceştia, mai sunt 20 pacienţi cu scaune diareice, pe care intenţionăm să-i trimitem la Spitalul Bârlad. Au fost prelevate probe şi aşteptăm rezultatele în cursul zilei de joi", a declarat, pentru Agerpres, managerul Spitalului de Psihiatrie Murgeni, Ionel Carp.

Patru pacienţi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au fost preluaţi în stare gravă, miercuri, în decurs de câteva ore, de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, trei dintre ei decedând.

Autorităţile au anunţat Ministerul Sănătăţii cu privire la Situaţia de la Murgeni, iar Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a demarat o anchetă în acest caz.

Ministerul Sănătății: „La ora 18:30, reprezentanții Ministerului Sănătații au fost anunțați verbal de DSP Vaslui, referitor la o situație gravă apărută la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, aflat în subordinea primăriei din localitate. În cursul zilei de 21 noiembrie, toți pacienții și o parte din personalul spitalului au consumat alimente furnizate de o mănăstire din apropiere, pe baza de pește. În cursul nopții de 22 noiembrie, un pacient a prezentat simptome digestive, vărsături ți diaree. Aceste simptome au apărut în cursul zilei de 22 noiembrie și la alți pacienți.

Până în momentul de față s-au înregistrat 3 decese și un pacient în stare gravă e internat la Spitalul din Bârlad. Ministerul Sănătății a organizat imediat după informare, o celulă de criză care a dispus transferul tuturor pacienților simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistență medicală de terapie intensivă, precum și preluarea de probe biologice și de aliment pentru analiza toxicologică la IML Iași.

Probe din alimente au fost preluate și direcționate de asemenea către INSP- Centrul de Sănătate Publică din Iași pentru analize microbiologice.

Transferul pacienților de la spitalul de psihiatrie către spitalul din Bârlad s-a realizat cu ambulanțe pentru victime multiple și este coordonat de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății”.

Şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui efectuează cercetări cu privire la aspectele înregistrate în spitalul din oraşul Murgeni.

Editor : Liviu Cojan