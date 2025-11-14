Colet suspect într-o intersecţie aglomerată din Sibiu. Polițiștii au blocat parțial trafiul

Un colet suspect a fost într-o intersecție intens circulată din orașul Sibiu. Traficul a fost blocat în zonă, până când se va stabili ce conține acesta.

O persoană a sunat la 112 să anunțe prezența unui colet suspect în zona străzii Hermann Oberth, la intersecţia cu Bulevardul Corneliu Coposu, potrivit IPJ Sibiu.

La faţa locului au fost direcţionate de urgenţă echipaje de poliţie, care au instituit un perimetru de siguranţă, au evaluat riscurile şi au asigurat intervenţia structurilor specializate cu competenţe în astfel de situaţii.

Traficul rutier este blocat parţial în intersecţia Hermann Oberth - Corneliu Coposu, iar circulaţia se desfășoară îngreunat în zonă, potrivit IPJ Sibiu.

