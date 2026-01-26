Live TV

Video Crima din Cenei. Minorul considerat principalul vinovat nu se mai află în comună

minor crima cenei
Foto: captură video Digi24

Minorul de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul băiatului de 15 ani ucis și îngropat, nu se mai află în localitatea bunicilor, unde zeci de oameni au protestat până în miez de noapte. Acesta este acum într-o unitate specializată, unde este evaluat. Oamenii din sat sunt în continuare revoltați și cer ca băiatul să nu se întoarcă în localitate. Potrivit legii din România, băiatul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală. 

Consiliul local al localității Sânmihaiu Român din județul Timiș s-a reunit luni într-o ședință specială unde oamenii au aflat că minorul de 13 ani nu mai este în comună. Primarul i-a îndemnat la calm. 

Conform informațiilor Digi24, minorul este internat într-un centru specializat. 

De asemenea, la ședință au participat și reprezentanții unității de învățământ, pentru că în spațiul public existau informații conform cărora minorul de 13 ani ar urma să urmeze școala în această comună. Directoarea a confirmat că n-a existat o cerere formulată către unitatea de învățământ ca minorul să-și continue studiile acolo. 

Duminică, în comună au fost sute de protestatari în fața imobilului în care stau rudele minorului de 13 ani. Oamenii au crezut că acolo s-a mutat acesta și împreună cu reprezentanți ai primăriei și primarul doi oameni din mulțime au verificat imobilul pentru a verifica că acesta nu se află în localitate.  

