Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea

Data publicării:
Locul crimei din Cenei Foto: Captură Digi24

Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş, ar fi agresat anterior un băiat de 18 ani. Incidentul s-ar fi produs la finalul anului trecut, victima a depus plângere, dar ulterior a retras-o. Tatăl lui susţine că a fost atacat pe stradă cu un briceag.

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localităţii Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară”, anunţă, luni dimineaţă, IPJ Timiş.

Sursa citată a precizat că, în urma sesizării, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, fiind demarate verificările.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au explicat poliţiştii.

Aceştia au precizat  că presupuşii agresori sunt cei doi adolescenţi de 15 ani care sunt acum arestaţi în dosarul de omor şi profanare de cadavre, după ce au ucis şi apoi au încercat să incendieze trupul unui coleg de 15 ani. 

Potrivit unei postări de pe reţelele de socializare, băiatul care ar fi fost agresat se numeşte Sebastian.

Tatăl lui susţine că ar fi fost atacat, la ora 7-8 seara, cu un briceag, în zona feţei.

VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod

