Criza apei din Prahova: Ministrul Sănătăţii, întâlniri de urgenţă cu conducerea DSP şi managerii spitalelor afectate

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează marţi în judeţul Prahova pentru întâlniri cu managerii spitalelor, precum şi cu conducerea DSP şi a Inspecţiei Sanitare de Stat, în contextul crizei generate de lipsa apei. Mai multe unităţi medicale din judeţ au rămas fără apă, iar echipaje ISU au intervenit pentru distribuirea apei menajere şi potabile.

„Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se va deplasa astăzi la Consiliul Judeţean Prahova, unde a convocat de urgenţă directorul Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, reprezentanţii Inspecţiei Sanitare de Stat şi managerii spitalelor din judeţ afectate de lipsa apei potabile”, anunţă, marţi, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit reprezentanţilor acestuia, întâlnirea are ca obiectiv evaluarea rapidă a situaţiei din sistemul de sănătate din judeţ şi stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea pacienţilor şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale”.

ISU Prahova a anunţat, marţi, că acţiunile de sprijin destinate populaţiei afectate de întreruperea alimentării cu apă din judeţul Prahova au continuat. Până marţi, la prânz, pompierii ISU Prahova au distribuit apă menajeră, astfel:

  • Câmpina, la Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcţia Economică, Liceul de Electromecanică, Spitalul Voila, Centrul de Bătrâni Conacul Bunicii, strada Răcitor, Centrul de autism.
  • Băicoi, la Spitalul Orăşenesc Băicoi, Spitalul Patrick şi în mai multe locaţii stabilite de către autorităţile locale, unde sunt amplasate recipiente;
  • Brebu, sediul Primăriei;
  • Floreşti, la Spitalul TBC;
  • Băneşti, în locaţiile stabilite de autorităţile locale,
  • Şotriile, la Căminul Cultural.

„Precizăm că transporturile de apă menajeră în locaţiile amintite se desfăşoară continuu, apa fiind suplimentată constant în funcţie de necesităţi. Astfel, au fost efectuate 21 de transporturi de apă menajeră, fiind distribuită o cantitate de 49.500 litri. De asemenea, pompierii din cadrul Detaşamentului Câmpina au acordat sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populaţie la Biserica Sf. Parascheva din municipiul Câmpina”, a transmis ISU Prahova.

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua abia săptămâna viitoare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final ”mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă.

Editor : M.I.

