Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

Data actualizării: Data publicării:
robert negoita
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a aflat rezultatul antidrog de la INML, după ce acesta a iesit pozitiv la cocaină, la un test rapid. De această dată, rezultatul a fost negativ.

Edilul a postat rezultatul testului pe pagina sa de Facebook, cu mesajul: „Ca să nu fie ceva neclar”.

