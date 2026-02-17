Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a aflat rezultatul antidrog de la INML, după ce acesta a iesit pozitiv la cocaină, la un test rapid. De această dată, rezultatul a fost negativ.

Edilul a postat rezultatul testului pe pagina sa de Facebook, cu mesajul: „Ca să nu fie ceva neclar”.

