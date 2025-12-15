Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat în dimineața zilei de luni, după ce procurorii au deschis un dosar în rem privind moartea suspectă a acesteia, transmit surse pentru Digi24.

Potrivit datelor obținute de către jurnaliștii Digi24, procurorii care au deschis dosarul în rem (n.red. se cercetează fapta) analizează eventualitatea ca fostul ministru să fi fost ucis din culpă. De asemenea, este cercetată și accesarea ilegală a unui sistem informatic.

Amintim, a fost deschisă o ancheta în cazul morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă.

Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri pentru a se stabili circumstanțele în care a murit. Decizia ar fi fost luată după ce anchetatorii au descoperit că, înainte cu câteva zile de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, cu urme de lovituri pe corp.

Aceasta a fost externată pe semnătura iubitului ei. Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani.

Potrivit site-ului Juridice.ro, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

