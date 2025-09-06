Live TV

Exclusiv Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie

Raed Arafat. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Raed Arafat a explicat în direct la Digi24 că pericolul de explozie la benzinăria din Timiș a fost uriaș, dar intervenția rapidă a angajaților a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie. Șeful DSU a avertizat însă că stingătoarele trebuie verificate periodic, după ce s-a constatat că unul dintre ele nu a funcționat.

Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat, care a suferit arsuri la nivelul membrelor. Flăcările au fost stinse în primă fază de personalul stației, cu ajutorul unui extinctor. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat în direct la Digi24 cât de mare a fost pericolul și ce lecții trebuie învățate după acest episod.

„Era foarte mare pericolul, bineînțeles putea să ducă la un incendiu major, la o explozie. S-a văzut că personalul de la stație era bine instruit, au intervenit rapid. Din păcate s-a văzut că extinctorul mare nu a funcționat. Asta este un sfat pentru toți: să-și verifice extinctoarele. Să fie sigur că sunt funcționale și că sunt în termen de garanție, adică nu sunt expirate, pentru că extinctoarele au un termen, de regulă scris pe ele”, a declarat șeful DSU.

Arafat a subliniat că responsabilitatea revine în primul rând angajaților.

„Pprimii care trebuie să verifice sunt chiar angajații oricărei benzinării sau oricărui loc în care sunt extinctoare. Nu trebuie așteptați pompierii să vină să facă un control. Deci ei trebuie să facă acest lucru și ei trebuie să schimbe. Oricum, pe partea cealaltă, angajații au acționat foarte bine. Au reacționat, au reușit totuși să folosească un alt extinctor mai mic. Și am înțeles că au avut prezența de spirit să întrerupă curentul, ceea ce este foarte bine, pentru că au oprit pompa care pompează combustibilul. Dar riscul era foarte mare. Putea să fie chiar un incendiu și o explozie foarte serioasă”, a explicat Arafat.

Șeful DSU a precizat că urmează controale la benzinăria unde s-a produs incidentul.

„Cu siguranță vor face verificări. Stațiile de combustibil, benzinăriile, cum zicem, sunt supuse unor verificări periodice. Există verificări, iar angajații au obligația la rândul lor să facă verificările lor. Nu aștept să vină pompierii să facă verificări. Trebuie ca acest lucru să fie în caietul lor: să verifice instalațiile, să verifice extinctoarele. Pentru că, din nou, nu știm ce s-a întâmplat acolo exact, decât ce s-a văzut din imagini. Urmează, bineînțeles, colegii de la pompieri să vadă ce s-a întâmplat și de ce nu a funcționat primul extinctor”, a spus Raed Arafat.

