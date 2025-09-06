Live TV

Video Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat

Data publicării:
raw benzinarie incendiata fara sursa 060925_01059
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat. Foto via Digi24

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul a acționat pistolul de alimentare al unei pompe și a aprins combustibilul cu o brichetă. Gestul său a provocat o degajare semnificativă de lichid inflamabil și un incendiu care putea avea consecințe mult mai grave.

Flăcările au fost stinse în primă fază de angajații benzinăriei, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul a aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre salariați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor.

După atac, individul a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc din apropiere. A forțat ușa de acces și s-a baricadat până la etajul trei, unde a fost găsit de polițiști.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, distrugere, loviri și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au extins cercetările și pentru tentativă de omor calificat.

