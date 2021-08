Cum pot apărea incendiile de pădure și de ce nu se folosesc în România avioane de intervenții cu apă de mare. Explicațiile șefului DSU

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat, la Digi24, că incendiile de pădure pot apărea în urma unei țigări nestinse, aruncate într-o zonă împădurită, sau din cauza unui foc făcut de drumeți și care nu a fost stins la plecare. Totodată, secretarul de stat în Ministerul de Interne a spus că, în România, cel mai adesea incendii de pădure apar în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, unde intervenția se face cu mașina de incendii forestiere sau cu elicopterul, însă nu cu avioane care se încarcă cu apă din mare.

“În fiecare an am avut mai ales în zona Parcului Domogled, în zona Caraș, Mehedinți. Am mai avut astfel de situații dar restrânse. Intervenția a fost terestră și pe cale aeriană.

Anul acesta am introdus primele mașini de incendii de pădure, care au accesibilitate mai bună. N-am dotat cu vreo 30 de mașini. Există un proiect de dotare cu ATV-uri mai mici pentru drumurile de pădure, ca să poată intra acolo tot pentru incendiile de pădure.

Suntem în negocieri pentru achiziția a șase elicoptere medii / grele care vor avea toate capacitatea, printre altele, și de stingere a incendiilor de pădure.

Riscul există. Poate fi prevenit cât de mult posibil dacă nu aruncăm țigări. Și din mașină, dacă ești într-o zonă frumoasă, împădurită, circuli cu mașina, ai aruncat țigara din geam nestinsă și cu asta poți să pornești un incendiu de pădure.

Focul care este folosit pentru a pregăti ceva de mâncare în pădure, pentru cei care fac drumeții, nestins.

Bineînțeles, căldura mare, lemnul uscat pot duce la apariția unor incendii.

Am văzut țări care nu aveau, de regulă, incendii de pădure, cum era Suedia acum doi ani. A avut incendii de pădure foarte grave. Au trebuit să intervină mai multe țări în sprijinul Suediei.

Avem țările care, clasic, în fiecare an au incendii de pădure: Grecia, Franța, Portugalia, Italia și acum vedem Turcia, în zona Antalia, care are probleme foarte serioase în zona de sud”, a precizat Raed Arafat, luni seară, la Digi24.

Acesta a explicat că România are un avion militar care a fost trimis și la intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație din Grecia, însă acesta folosește un sistem care transportă până la 6 tone de apă din punctul de decolare.

“Turcia a făcut o solicitare prin mecanismul de protecție civilă europeană și aici premierul, președintele, toată lumea a fost de acord să înaintăm o ofertă, numai că la noi mecanismul nostru de stingere, avionul nostru militar a mai fost trimis în Grecia, este unul care nu ia apă de la mare, cum sunt avioanele clasice de stingere și care le-au solicitat ei.

Este un avion care folosește un sistem de cutii, fiecare cu câte 1.000 de litri care se umple la sol, după care se încarcă și avionul aruncă între 5 și 6 tone de apă, cu retardant (engl. - agent chimic folosit pentru stingerea sau încetinirea răspândirii focului – n.red.), cu tot ce trebuie de sus, după care se întoarce, umple altele.

Pădurea noastră nu este lângă mare. Dacă era Grecia, Italia, Turcia, unde pădurile sunt în zona mării, acolo clar că mai eficient e un avion care se umple de la mare în timpul zborului.

La noi, pentru Parcul Domogled, dacă vrei să umpli de la mare atunci nu mai faci nicio misiune, pentru că ai de zburat mult.

Lacurile nu permit o distanță suficientă avioanelor noastre să umple de acolo și să decoleze, pentru un avion cum este Spartanul sau Canaderul.

Posibilitățile noastre sunt mai mult cu elicopterele cu bambi bucket, cum folosim în zona de incendii de pădure, combinate cu sistemul pe care îl are MApN, sistemul de cutii care se încarcă cu apă în avion și se aruncă câte 5-6 tone la fiecare ciclu”, a mai spus șeful DSU.

