Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent răspunde Jandarmeriei: „Ba da, legitimația de presă este un act oficial”

Ioana Avădani, directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, răspunde Jandarmeriei Române, care a afirmat astăzi, într-un comunicat, că legitimația de presă „nu reprezintă un act oficial” și că jurnaliștii prezenți pe teren ar trebui să prezinte „un document oficial care să le ateste această calitate”.

„Aflăm de la Jandarmeria Română că "Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat 'PRESS' nu reprezintă un act oficial". Îi răspundem pe această cale că ba da, este. Și că în toate trainingurile legate de prezența jurnaliștilor în situații de conflict (intern sau extren), una dintre regulile de bază este că îți agăți legitimația de gât, tocmai ca să o vadă oricine, să știe că te afli acolo "la serviciu".

Și le mai cităm și din Declarația de la Medellin a UNESCO privind asigurarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității:

Call on member states:

"To promote awareness and train their armed forces and police forces to respect and promote the safety of journalists in situations of risk, and to ensure that journalists are able to work in full security and independence in their territory”, a scris Ioana Avădani pe pagina sa de Facebook.

Jandarmeria Română a transmis astăzi, în legătură cu cazul jurnalistului german Paul Arne Wagner, reținut de jandarmi, că acesta nu ar fi prezentat un act oficial care să ateste faptul că este jurnalist, afirmând că un badge inscripționat „Press” nu reprezintă „un act oficial”. Jandarmeria nu spune însă ce tip de acte sunt recunoscute de ei ca fiind „oficiale”.

„Cel în cauză a forțat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia și conducerea la Secția de Poliție unde a fost sancționat contravențional cu amendă de 500 lei.

Pe de o parte, menționăm că, deși persoana respectivă a susținut că este jurnalist, nu a făcut dovada cu un document oficial care să ateste această calitate. Purtarea, la vedere, a unui badge inscripționat "PRESS" nu reprezintă un act oficial.”, se arată în comunicat.

Până la ora publicării acestei știri, Jandarmeria Română nu a răspuns solicitării Digi24 de a preciza ce anume consideră ei „act oficial” în cazul jurnaliștilor aflați pe teren.