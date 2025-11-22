Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, în data de 21 noiembrie, doi bărbaţi de 46 şi 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost reţinuţi pentru 24 de ore fiind bănuiţi de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Totodată, în aceeaşi zi, oamenii legii au organizat un flagrant, pe raza localităţii Prundu Bârgăului.

„Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv şi una cu destinaţia vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. În momentul intervenţiei, bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să fugă, fiind imediat interceptat şi imobilizat de către poliţişti. Ulterior, poliţiştii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul dosarului penal întocmit cu privire la infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

Cele două persoane reţinute vor fi prezentate magistraţilor cu propunere de luare a unor măsuri preventive, cercetările fiind continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.

