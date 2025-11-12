Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată

Doi oameni care săpau un şanţ în localitatea prahoveană Gherghiţa au fost prinşi miercuri la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei. Salvatorii încearcă să îi elibereze.

Incidentul s-a petrecut miercuri, în comuna Gherghiţa din judeţul Prahova unde, potrivit primelor date, doi muncitori care lucrau la reţeaua de canalizare au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat.

„Este vorba despre două persoane surprinse complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surpării malurilor”, au transmis oficialii ISU Prahova, citați de News.ro.

Acolo au fost trimişi pompieri, un echipaj de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, dar şi ambulanţe de la SAJ.

