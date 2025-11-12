Live TV

Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată

Data publicării:
isu prahova
Foto: ISU Prahova

Doi oameni care săpau un şanţ în localitatea prahoveană Gherghiţa au fost prinşi miercuri la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei. Salvatorii încearcă să îi elibereze.

Incidentul s-a petrecut miercuri, în comuna Gherghiţa din judeţul Prahova unde, potrivit primelor date, doi muncitori care lucrau la reţeaua de canalizare au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat.

„Este vorba despre două persoane surprinse complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surpării malurilor”, au transmis oficialii ISU Prahova, citați de News.ro.

Acolo au fost trimişi pompieri, un echipaj de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, dar şi ambulanţe de la SAJ.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00. Digi24.ro transmite în...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva...
spital
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați...
Ultimele știri
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu”
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi”
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Workers pass by Tata Steel Ltd. plant in Jamshedpur, highlighting daily operations at one of the company’s key production sites. Tata Steel India reported a 7% year-on-year rise in crude steel production in Q2 FY26 following furnace relining at its Jamshe
Marele import de indieni: Vladimir Putin vrea să aducă în Rusia sute de mii de muncitori din India
pompieri 112
Incendiu, în Prahova, la o hală unde sunt depozitate 50 de tone de azotat de amoniu
photo-collage.png - 2025-11-01T201615.021
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări
salvamontisti pe munte
Bărbat plecat pe munte, găsit într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii. „Puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul”
pompieri 112
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Două noi cutremure într-o zonă atipică din România. Rar au loc aici seisme
Digi FM
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani și fusese internat în stare gravă în spital
Digi Sport
Dan Alexa, "salvat" de Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan: "Altfel, mă aruncam pe geam"
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Demi Moore, cel mai dulce cadou aniversar. Nepoțica de 2 ani i-a luminat ziua cu zâmbetul ei: "La mulți ani...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...