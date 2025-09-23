Doi cetățeni români, care fotografiau baza navală Salamis din Grecia cu telefoanele mobile de pe barca lor, au fost arestați, luni după-amiază, pentru spionaj, transmite site-ul de știri Skai.

Autoritatea Portuară Salamis (Salamina) a fost informată despre prezența unei bărci turistice sub pavilion grecesc, cu doi pasageri străini, care naviga în canalul strâmtorii Nafstathmos și a fost oprită de o navă a Marinei Greciei.

În timpul inspecției efectuate de echipajul unei nave de patrulare a Gărzii de Coastă Elene, s-a constatat că cei doi străini, cetățeni români în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau în posesia lor materiale fotografice ale Fortăreței Navale Salamis pe telefoanele lor mobile, transmite sursa citată.

Potrivit ERT, cei doi bărbați au fost arestați și duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost acuzați de încălcarea articolului 148 din Codul penal, care se referă la spionaj.

În cadrul anchetei, au fost confiscate trei telefoane mobile, suma de 4.700 de euro și 400 de dolari, iar nava profesională de turism a fost dusă în portul Paloukia, Salamis, pentru o verificare amănunțită a documentelor de transport.

Cazul este investigat în continuare de autoritățile competente.

Stația navală Salamis găzduiește majoritatea navelor de război ale Marinei Elene. Majoritatea serviciilor administrative ale Marinei Elene sunt găzduite în clădirile bazei navale.

