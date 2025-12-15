Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel București. Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat

Călin Georgescu își întâlnește astăzi locotententul în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale și Horațiu Potra, liderul mercenarilor adus recent în țară, au termen la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați inclusiv de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra are termen și într-un alt dosar - cel în care el, fiul și nepotul său află dacă rămân sau nu în arest preventiv.

Două dosare în care este inculpat Horațiu Potra au termene astăzi, la Curtea de Apel București. În primul, șeful mercenarilor, fiul și nepotul lui află dacă rămân sau nu în arest preventiv. În al doilea, Potra este judecat alături de Călin Georgescu pentru acuzații grave, inclusiv tentativă de lovitură de stat.

Horațiu Potra, fiul și nepotul său află luni dacă vor scăpa de măsura arestului preventiv sau vor primi o măsură mai blândă, precum cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Magistrații Curții de Apel București vor analiza aceste lucruri începând cu ora 13:30.

Horațiu Potra este închis, împreună cu fiul și nepotul său, din momentul în care aceștia au fost extrădați din Dubai în România.

Potra este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare internă a țării, după alunarea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Cel de-al doilea termen vizează dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de lovitură de stat. Luni, magistrații vor analiza cereri și excepții depuse de avocați. Vor stabili dacă vor aplica măsuri preventive celor implicați.

