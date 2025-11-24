O explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs într-un bloc din localitatea Însurăței, județul Brăila. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, iar la fața locului intervin mai multe echipaje ISU și ambulanțe.

ACTUALIZARE 17.10 Deflagrația s-a produs într-un apartament de la etajul 1 al clădirii. În momentul exploziei, proprietarii nu erau acasă.

În locuință funcționa o centrală termică pe butelii, blocul nefiind conectat la rețeaua de gaze naturale.

Trei apartamente au fost afectate de explozia urmată de incendiu. Potrivit ISU, până în acest moment nu s-au înregistrat victime.

Drumul dintre Insurăței și Zăvoaia este complet blocat, șoseaua asigurând legătura între județele Brăila și Buzău.

Știrea inițială

Clădirea se află chiar pe marginea Drumului european 584, iar deflagrația a afectat mai multe apartamente.

Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură, iar la scurt timp flăcările au cuprins mai multe locuințe din bloc. Oamenii au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut că este vorba despre un bombardament.

La fața locului intervin mai multe autospeciale ale ISU Brăila și echipaje de ambulanță.

Deocamdată nu sunt disponibile informații despre eventuale victime, iar pompierii verifică dacă în apartamente se aflau persoane în momentul exploziei.

