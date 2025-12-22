O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani. 12 persoane au fost evacuate, iar o femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp.

Deflagrația a avut loc luni dimineața la ora 7:40, într-un bloc de garsoniere de pe Aleea Echităţii din municipiul Focșani, potrivit ISU Vrancea.

Un locatar a sunat la numărul de urgență 112 și le-a spus autorităților că în blocul în care locuiește a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

La fața locului s-au deplasat cinci autospeciale de la ISU Vrancea, inclusiv un modul SMURD, dar și trei echipaje de la serviciul de ambulanță din Focșani. Salvatorii au scos din bloc 12 persoane, iar ceilalți locatari au ieșit înainte să ajungă autoritățile.

Patru persoane au avut atac de panică, iar una dintre ele a ajuns la spital. O altă persoană, o femeie de 52 de ani, este în stare gravă, cu arsuri de gradul doi și trei pe 70% din suprafața corpului.

Pompierii încă intervin la fața locului și urmează să stabilească din ce cauză s-a produs deflagrația.

