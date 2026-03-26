Kaja Kallas acuză Rusia că furnizează informaţii Iranului „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu

Avantaj pentru Rusia

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, acuză Rusia că furnizează Iranului informaţii care sunt utilizate „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu, îndemnând Washingtonul să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei, relatează BFMTV.

„Constatăm că Rusia ajută Iranul în materie de informaţii pentru a viza americani, pentru a ucide americani, iar Rusia furnizează acum şi drone Iranului, astfel încât (această ţară) să poată ataca ţările vecine, precum şi bazele militare americane”, a declarat ea, potrivit News.ro. 

„Dacă America doreşte ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze, (...) trebuie să exercite presiune şi asupra Rusiei, pentru ca aceasta să nu poată ajuta (Iranul) în acest sens”, a spus Kaja Kallas, vorbind înante de reuniunea diplomaţilor din G7, care este găzduită de Franţa şi la care vineri este aşteptat să participe şi secretarul american de stat Marco Rubio.

Kremlinul a calificat joi drept „minciuni” un articol din Financial Times în care se afirma că Rusia ar fi pe punctul de a finaliza livrarea de drone către Iran, în plin război în Orientul Mijlociu.

„Există într-adevăr foarte multe minciuni în mass-media. Şi chiar şi cele mai respectate publicaţii nu se sfiesc să le publice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, răspunzând, în cadrul conferinţei de presă zilnice, la o întrebare a AFP despre articolul din ziarul britanic.

Avantaj pentru Rusia

Rusia beneficiază de un impuls dat de creşterea bruscă a preţurilor petrolului, generată de atacul comun al SUA şi Israelului asupra Iranului, a subliniat Kaja Kallas.

Kremlinul înregistrează cele mai mari venituri din exporturile de petrol de la invazia Ucrainei din 2022, în parte datorită creşterii preţurilor. Veniturile Rusiei din petrol erau în scădere înainte ca SUA şi Israelul să lanseze campania împotriva Iranului, pe fondul prăbuşirii preţurilor la nivel mondial.

Tensiunile crescânde, care au culminat cu atacul asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie, au inversat această scădere şi au dublat valoarea exporturilor Moscovei în ultimele trei săptămâni, ajungând la o medie de 270 de milioane de dolari pe zi, faţă de 135 de milioane de dolari în ianuarie, potrivit Bloomberg.

Pe de altă parte, Kallas a îndemnat SUA să sporească sprijinul acordat Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei. „Aceste războaie sunt strâns legate între ele”, a spus Kallas.

„Aşadar, dacă America doreşte ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze şi ca Iranul să nu mai lanseze atacuri împotriva sa, ar trebui să exercite presiuni şi asupra Rusiei, astfel încât aceasta să nu poată oferi ajutor în acest sens”, a argumentat ea.

Uniunea Europeană este îngrijorată de faptul că Ucraina ar putea fi presată de Statele Unite să cedeze teritorii în cadrul negocierilor cu Rusia, a mai declarat joi şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Aceasta este, în mod evident, o abordare greşită. Este, desigur, strategia de negociere a Rusiei, aceea de a cere ceva ce nu le-a aparţinut niciodată, şi de aceea semnalăm că aceasta este capcana în care nu ar trebui să cădem”, a declarat Kallas în marja reuniunii G7 din Franţa.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Reuters că SUA condiţionează oferta lor pentru garanţii de securitate de cedarea de către Kiev a regiunii estice Donbas către Moscova.

 

