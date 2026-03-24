Explozie de proporții la o rafinărie din Texas

O explozie puternică a răsunat în toată partea de vest a orașului Port Arthur, Texas, luni după-amiază, când o parte a rafinăriei Valero a explodat, au raportat surse locale, scrie New York Post.

Nori de fum negru s-au revărsat din rafinărie, stârnind îngrijorări legate de sănătate în rândul locuitorilor și forțând autoritățile orașului să emită un ordin de adăpostire la fața locului pentru zona de vest.

Un locuitor prezent la fața locului a declarat pentru 12News că întreaga zonă mirosea a ouă stricate — un miros asociat de obicei cu sulful.

Alții au declarat pentru publicație că explozia le-a zguduit casele și mașinile.

Șeriful din comitatul Jefferson, Zena Stephens, a sugerat că explozia ar putea fi legată de o defecțiune a unui sistem de încălzire de la rafinărie, a raportat publicația.

Autoritățile au monitorizat calitatea aerului în zonă pe tot parcursul zilei, în timp ce fumul de la rafinărie acoperea cerul.

Până luni seara nu au fost raportate victime. Un reprezentant al Valero Energy Corporation a declarat pentru The Post că tot personalul de la rafinărie a fost localizat.

Rafinăria Valero Port Arthur se află lângă coasta Golfului Texas și de-a lungul graniței dintre Texas și Louisiana. Unitatea are aproximativ 770 de angajați și produce zilnic peste 435.000 de barili de benzină, motorină și combustibil pentru avioane.

„Mă gândesc că substanțele chimice respective pot ajunge mai departe de zona respectivă”, a adăugat o altă femeie din Groves, Texas, la doar șase mile de Port Arthur.

