Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la un bloc aflat în construcție în localitatea Tunari, la nord de București. Ard mai multe materiale de construcție, iar fumul negru se vede de la kilometri buni depărtare.

ACTUALIZARE 12:02 „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la materiale de construcţie la un imobil în construcţie în localitatea Tunari, strada Ştefan cel Mare. Incendiul se manifestă pe aproximativ 20 mp”, anunţă ISU Bucureşti-Ilfov.

Au fost alertate trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare la înălţime şi un echipaj SMURD.

Potrivit reporterului Digi24 Valentin Stan, primii pompieri au ajuns în zona în care a izbucnit incendiul în jurul orei 11.30. Există un risc destul de mare ca flăcările să se extindă, având în vedere că în acel șantier sunt foarte multe materiale ușor inflamabile. Din informațiile disponibile, pe șantier ar fi inclusiv mai multe mașini care ar putea să fie cuprinse de flăcări. Pompierii au trimis mai multe autospeciale în în zonă. Nu există informații deocamdată privind eventuale victime.

