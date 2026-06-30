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Criza de combustibil din Rusia se agravează. Poliția a fost mobilizată pentru a gestiona cozile de la benzinăriile din Irkuțk

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benzinarie - Kaliningrad
Vehiculele stau la coadă la o benzinărie din Kaliningrad, Rusia. Foto: Profimedia
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Poliția a fost mobilizată non-stop la benzinăriile din regiunea Irkuțk, din Rusia, pentru a gestiona cozile lungi și a împiedica clienții să-și umple canistrele, pe fondul agravării crizei de combustibil cauzate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, relatează Kyiv Post.

Măsura vine în urma deciziei luate de Igor Kobzev, guvernatorul regiunii siberiene Irkuțk, de a declara starea de „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficiente de combustibil. 

Ofițeri de poliție și unități ale Gărzii Naționale Ruse au fost trimise la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, a controla cozile și a asigura respectarea interdicției privind umplerea canistrelor cu combustibil, a relatat luni publicația independentă rusă The Moscow Times. 

„Situația combustibilului în oraș rămâne tensionată”, a declarat viceprimarul orașului Irkuțk, Serghei Gavrin, adăugând că mulți șoferi încearcă să-și facă provizii de benzină, ceea ce încetinește desfășurarea cozilor.  

Gavrin a declarat că poliția va rămâne la benzinării non-stop pentru a „supraveghea respectarea restricțiilor”. 

Autoritățile au avertizat că șoferii prinși încercând să facă stocuri de combustibil ar putea fi sancționați cu amenzi mari.  

Poliția din Irkutsk a anunțat luni că a reținut și a amendat patru persoane acuzate de revânzarea benzinei la prețuri umflate, după ce Kobzev a ordonat luarea de măsuri severe împotriva exagerării prețurilor. 

Penuria generalizată de combustibil s-a extins în peste 50 de regiuni rusești, după ce atacurile cu drone ucrainene au scos din funcțiune aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei. 

Vineri, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea ocupată au declarat starea de urgență după ce atacurile ucrainene au lăsat fără curent electric o mare parte a peninsulei și au determinat autoritățile să suspende vânzarea de combustibil către populația civilă. 

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a recunoscut duminică că problemele legate de aprovizionarea cu combustibil au dus la penurii în mai multe regiuni, adăugând că un grup de lucru se ocupă de asigurarea unor stocuri suficiente pe întreg teritoriul țării.

Kievul a intensificat atacurile cu rachete de rază medie și lungă asupra unor ținte industriale din Rusia și din teritoriile controlate de Rusia din Ucraina, concentrându-se în principal pe sectorul petrolier.

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Editor : A.M.G.

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