Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind Covid, ar fi internată la Terapie Intensivă, în comă profundă

Data publicării:
dr flavia grosan
Dr. Flavia Groșan este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Sursă foto: Facebook

Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de Covid, ar fi fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă, notează presa locală ebihoreanul.ro

Aceasta ar avea cancer cu multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale, potrivit publicației. 

Potrivit sursei citate de publicație, aceasta „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”. 

Cu o săptămână în urmă, vineri, 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj, arătând că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”. 

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, scria „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”. 

Ea a adăugat în comentarii: „Luni la prima oră mă duc să-mi fac câteva investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”. 

Ulterior, pe 12, un alt mesaj publicat pe respectiva pagină de Facebook transmitea: „Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n o să puteți fără un medic în apropiere. Zilele astea mi am dat seama la ce riscuri m am supus la tratamentul covidului. Important este ca cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții….”. 

Ea este anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce aceasta a postat un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime. După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan susţine că ea nu a prescris niciodată paracetamol: ”Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”. 

Încă din pandemia de  Covid-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale. 

