Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan

Data publicării:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Un moment solemn din ceremoniile de la Alba Iulia, depunerea coroanelor de flori de Ziua Națională, a fost întrerupt de huiduieli în clipa în care a fost anunțată coroana depusă din partea președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit din partea unei părți a publicului prezent în fața Catedralei Încoronării, relatează News.ro.

Momentul, programat ca unul solemn, a căpătat o notă politică atunci când, la microfon, s-a anunțat că „se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa domnul Nicuşor Dan”. În acel moment, numeroși participanți au început să huiduie, reacția prelungindu-se până la finalizarea depunerii.

Coroana președintelui a fost depusă prima, conform protocolului oficial, de militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej”, în timp ce muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” acompania ceremonia. După acest moment, restul depunerilor s-a desfășurat fără incidente sau alte reacții din partea publicului.

Ulterior, au fost depuse coroane din partea Parlamentului României, Parlamentului European, Guvernului României prin Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, precum şi de către reprezentanţi ai cultelor și ai mai multor unități militare.

În aceste zile, la Alba Iulia și în județul Alba au loc și evenimente politice organizate de AUR și SOS, fiind anunțată și prezența fostului prezidențiabil Călin Georgescu.

