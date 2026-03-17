Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o zebră pe trotinetă cu copiii săi

Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat cu 2.430 de lei, potrivit surselor digi24.ro, în urma accidentului în care a fost implicat marți dimineață, când a traversat o trecere de pietoni pe o trotinetă electrică, alături de cei doi copii ai săi, și a fost lovit de un autovehicul.

Potrivit Brigăzii de Poliție Rutieră, Ilan Laufer a fost sancționat contravențional în urma accidentului de marți dimineață.

Surse Digi24.ro au declarat că Laufer a primit o amendă de 2430 de lei pentru că a încălcat trei reguli de circulație:

  • a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu
  • a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare
  • la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a transmis marți că în jurul orei 08:50 a fost sesizată prin 112 producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2 din Capitală.

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, precizează Poliția Rutieră.

Potrivit sursei citate, „având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare. Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind «zero»”.

Despre accident, Laufer a povestit că ducea copiii la grădiniță.

„Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi”, a precizat el, pentru Digi24.

Chestionat dacă era cu ambii copii pe trotinetă, fostul ministru a răspuns: „Da. Dar eram la viteză de traversat trecerea de pietoni. Oprisem înainte și pur și simplu am pornit de pe loc să traversez”.

Când a fost întrebat dacă știa că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a afirmat: „Am înțeles. Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital.”.

Fostul ministru a mai fost implicat într-un accident rutier în august 2023, pe Bulevardul Carol I din Câmpina, când mașina sa s-a izbit de un copac și apoi de un alt autoturism. În autoturism se aflau Laufer, soția și cei doi copii, cel mai grav rănit fiind fiul său, Nathaniel.

Atunci, Laufer a scris pe Facebook: „Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se afla în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap. Noi am «scăpat» cu sternul și câteva coaste fisurate și contuzionate, lovituri la mâini și la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident.”

