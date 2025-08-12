Incendiu de vegetație pe 40 de hectare, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. 17 autospeciale, trimise la fața locului

Pompierii intervin marți pentru stingerea unui puternic incendiu de vegetație uscată izbucnit în apropierea localității Berceni, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. Flăcările se manifestă cu intensitate pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare, iar fumul dens este vizibil de la mare distanță, potrivit News.ro.

ACTUALIZARE 13.06 Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a fost localizat.

„Incendiul (...) s-a manifestat in zona localitatilor Vărăşti, Berceni, Frumuşani”, a transmis sursa citată.

Știrea inițială „Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetaţie uscată, în proximitatea localităţii Berceni, spre localitatea Frumuşani, la limita judeţelor Ilfov şi Giurgiu. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la vegetaţie uscată, pe o suprafaţă de aproximativ 40 ha”, anunţă, marţi, ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit pompierilor, rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului și schimbarea direcției de propagare a flăcărilor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care două din cadrul ISU Giurgiu și una din cadrul ISU Călărași.

Editor : Ș.A.