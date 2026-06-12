Nereguli la 121 de tone de legume în București și Ilfov: ANPC a dat amenzi de peste 80.000 de lei. Ce probleme au găsit inspectorii

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli la 121 de tone de produse legumicole, din peste 200 de tone verificate în regiunea Bucureşti-Ilfov, şi a aplicat sancţiuni de peste 80.000 de lei, în urma unor controale privind respectarea normelor de comercializare a produselor agroalimentare.

Potrivit ANPC, cele 121 de tone de produse neconforme au fost descoperite într-o singură platformă de comercializare en-gros, ceea ce, potrivit autorităţii, indică amploarea fenomenului.

Printre neregulile constatate s-au numărat diferenţe de calibru şi de calitate, precum şi clasificarea produselor pe baza unui act normativ care nu mai este în vigoare.

De asemenea, inspectorii au constatat neconcordanţe între documentele de analiză care au însoţit produsele la intrarea în circuitul comercial şi rezultatele testelor efectuate ulterior.

ANPC a precizat că produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene şi erau însoţite de documente care atestau absenţa reziduurilor de pesticide. Teste ulterioare efectuate într-un stat membru al UE au confirmat însă prezenţa a trei substanţe active din categoria pesticidelor, în limitele maxime admise.

Autoritatea a anunţat că a sesizat instituţiile competente pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor necesare, conform atribuţiilor legale.

Editor : C.S.