Un puternic incendiu a izbucnit, marţi dimineaţă, la o piață din Craiova, focul cuprinzând și mai multe restaurante și spații comerciale aflate în apropiere. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

„În acest moment se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un spaţiu comercial din cartierul Rovine”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.



Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă.

Nu se știe însă cauza producerii incendiului. Potrivit pompierilor de la fața locului, focul ar fi pornit de la un restaurant aflat lângă o piață.

Până în acest moment nu au fost declarate victime, însă este o anchetă în desfășurare, iar misiunea pompierilor continuă.

Editor : C.S.