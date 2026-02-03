Live TV

Incendiu puternic în Mureș: o casă arde generalizat. Flăcările s-au extins și la o altă locuință

Incendiu puternic în Mureș: o casă arde generalizat. Flăcările s-au extins și la o altă locuință. Foto via News.ro

Pompierii intervin marți seara pentru stingerea unui puternic incendiu în localitatea Gruisor, județul Mureș. O casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la o a doua locuință. Echipajele lucrează în prezent pentru limitarea incendiului și pentru a evita extinderea acestuia la alte construcții, informează News.ro.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Tg.-Mures si SVSU Acatari”, anunţă, marţi seară, ISU Mureş.

Pompierii au precizat că arde generalizat o casă de lemn, iar incendiul s-a extins şi la a doua casă.

Echipajele intervin pentru localizarea incendiul.

„În momentul de faţă se lucrează la limitarea incendiului la cea de a doua casă, casa iniţială arde generalizat”, au mai transmis pompierii.

