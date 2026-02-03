PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS. Florin Manole: „Au plătit deja cel mai mare preț posibil”

Florin Manole a anunțat marți seară, 3 februarie, că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS. Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de război au mai rămas în țară, precizând că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil”.

Florin Manole a postat pe Facebook o imagine care face referire la pachetul de solidaritate propus de PSD.

„Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, este mesajul transmis de ministru. Conform spuselor sale, în România au mai rămas doar 366 de veterani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a mai transmis Florin Manole.

Partidul Social Democrat a anunţat că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026.

Pachetul de solidaritate, potrivit PSD, asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii.

PSD mai susține că „este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari”.

Citește și:

Care este impactul bugetar al propunerii PSD de sprijinire a românilor cu pensii mici. Explicațiile ministrului Muncii, Florin Manole

Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii: „Nu sunt bani pe care statul îi dă, ci pe care nu îi mai ia”

Editor : A.M.G.