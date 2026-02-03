Acuzații grave vin din partea Statelor Unite la adresa Comisiei Europene. Washingtonul susține că executivul UE se amestecă în alegerile naționale ale statelor membre. Informația apare într-un raport nefavorabil al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, în care se vorbește despre o așa-zisă campanie de cenzurare a discursului american, desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul a zece ani.

În documentul american se vorbește despre imixtiunea nepermisă a Comisiei Europene în alegerile din mai multe state, inclusiv România, unde alegerile s-au anulat fără probe și s-au eliminat candidați pentru a ieși președinte „candidatul preferat de establishment”.

„Comisia Europeană a presat platformele sociale să cenzureze conținutul înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile UE din iunie 2024. De când DSA (Regulamentul privind serviciile digitale) a intrat în vigoare în 2023, Comisia Europeană s-a angajat împotriva platformelor și le-a presat să cenzureze agresiv conținutul înainte de alegerile naționale din Moldova, Olanda, Franța, Irlanda și România. Comisia a activat sisteme de răspuns rapid înainte de alegerile legislative franceze din 2024, alegerile prezidențiale moldovenești din 2024, alegerile prezidențiale românești din 2024-2025 și alegerile legislative germane din 2025”, se arată în raportul citat.

„Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au afirmat că Rusia l-ar fi susținut în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok”, mai indică raportul de lucru al comisiei din Congresul SUA. Washingtonul susține că executivul UE se amestecă în alegerile naționale ale statelor membre

Însă documentele interne TikTok prezentate comitetului par să contrazică această versiune, susține raportul SUA. În documentele prezentate Comisiei Europene, care a utilizat acuzația nedovedită de interferență rusă pentru a investiga practicile de moderare a conținutului TikTok, rețeaua socială a declarat că „nu a găsit și nu i s-a prezentat nicio dovadă a existenței unei rețele coordonate de 25 000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – acuzația principală a serviciilor de informații române, mai arată raportul.

În 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur și turul doi pe baza afirmației Serviciului Român de Informații că Rusia a desfășurat o campanie pe TikTok pentru a crește artificial sprijinul pentru Georgescu. SRI s-a plâns că, deși TikTok a blocat accesul vizual la anumite postări de pe teritoriul României, acestea rămăseseră vizibile în alte state și puteau fi distribuite. La sfârșitul lunii decembrie 2024, relatările de presă care citează dovezi ale autorității fiscale din România au constatat că presupusa campanie de interferență rusă a fost, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc. Dar rezultatele alegerilor nu au fost niciodată restabilite, iar în mai 2025, candidatul preferat de establishment a câștigat președinția României în alegerile reprogramate, mai susține raportul citat.

Editor : C.A.