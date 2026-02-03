Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, în exclusivitate la Digi24, că guvernarea trebuie să țină cont de așteptările societății și de dificultățile întâmpinate de cetățenii români, nu doar de „contabilitate”, subliniind că lipsa unor măsuri corecte ar putea duce la pierderea sprijinului public pentru Coaliția de guvernare. Despre premierul Ilie Bolojan a recunoscut că „este un dur, așa a funcționat la Oradea”, dar și că „omul mai greșește. Nici cei de la Finanțe, nici cei din Guvern, nici eu, Fritz, Grindeanu sau Bolojan nu suntem perfecți. Dacă există solicitări ale societății, este bine să ai un răspuns pozitiv”.

„Oamenii au dreptate. Dacă simt că guvernarea nu este dreaptă, nu este justă, atunci se revoltă și acest lucru trebuie să înțeleagă și cei din Executiv, și cei care îl susțin – că nu se poate guverna împotriva voinței oamenilor”, a declarat Kelemen Hunor.

El a explicat că presiunile bugetare trebuie echilibrate cu realitatea socială:

„Există o presiune legată de deficitul bugetar, dar există și o societate, există cetățeni, există sărăcie. Puterea de cumpărare a scăzut semnificativ anul trecut, iar în acest moment sunt oameni care se confruntă cu probleme foarte serioase atunci când trebuie să-și gestioneze banii de la o lună la alta. De aceea, consider că nu este un semn de slăbiciune, ci unul de înțelepciune și maturitate din partea Guvernului să corecteze anumite decizii acum. Nimeni nu pierde din acest proces, deoarece bugetul național nu este afectat, iar bugetele locale vor avea oricum venituri mai mari decât anul trecut”.

Despre deciziile din Coaliție: „Oamenii mai greșesc”

Referindu-se la coaliție și la modul în care se iau deciziile politice, Hunor a subliniat: „În Coaliție discutăm direcțiile politice, nu intrăm în toate amănuntele tehnice. Executivul are misiunea de a pune în aplicare aceste decizii, iar dacă există greșeli sau solicitări ale societății, e bine să răspunzi pozitiv fără să afectezi echilibrul bugetar”.

Comentând criticile PSD la adresa lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a subliniat:

Oamenii mai greșesc. Nimeni nu este perfect. Nici cei de la Finanțe, nici cei din Guvern, nici cei din coaliție, nici eu, nici Bolojan, nici Fritz, nici Grindeanu. Se întâmplă ca unele decizii să fie luate și ulterior să fie necesar să fie corectate. Așa privesc eu politica și procesul decizional: nu există oameni perfecți. Atunci când societatea transmite o așteptare legitimă, este bine să existe un răspuns pozitiv.

„Bolojan, un dur. Așa funcționează el”

Ilie Bolojan este un om dur, așa a funcționat și la Oradea, a punctat liderul UDMR.

„În anumite momente este nevoie ca inclusiv el să revină asupra unor decizii luate anterior. Dacă va reuși acest lucru - și sper că va reuși - va avea toate argumentele și tot sprijinul nostru. Un premier are atât posibilitatea, cât și responsabilitatea de a spune, la momentul potrivit, că o decizie trebuie corectată”, a precizat politicianul.

În final, Kelemen Hunor a trasat un avertisment clar: „Dacă noi nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă - și nu vorbesc doar de membrii Executivului - până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest Guvern. Asta ar fi o problemă și ar fi ‘horror’. În politică trebuie să ții cont de așteptările oamenilor și de reacția societății, nu numai de contabilitate”.

