Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15 la 50 de ani. Dmitri Medevdev: „Nu pot fi unilaterale"

Data publicării:
Război în Ucraina
Război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Pe măsură ce o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA- Rusia se întrevede la orizont și în ciuda propunerii președintelui american Donald Trump privind garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, oficialii ucraineni speră să obțină extinderea acestora la 50 de ani. Totuși, Rusia nu a acceptat garanțiile discutate de SUA și Ucraina, iar fostul președinte rus Dmitri Medvedev a punctat luni că acestea nu pot fi „unilaterale”, relatează Financial Times.

Ucraina a fost martora numeroaselor încălcări ale acordurilor de încetare a focului de către Rusia, de când forțele ruse au invadat pentru prima dată regiunile Donețk și Luhansk din estul Ucrainei în 2014, sub pretextul unei revolte separatiste pro-Moscova. 

Acordurile de la Minsk, încheiate în 2014 și 2015, aveau ca scop încetarea luptelor și stabilirea unei căi către o pace durabilă. Acestea au fost convenite de Rusia, Ucraina, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și liderii celor două regiuni separatiste instalați de Kremlin.

Însă misiunea de monitorizare a OSCE s-a limitat la observarea încălcărilor armistițiului. Fără un mandat de aplicare a legii sau garanții de securitate din partea Occidentului, armistițiul a eșuat în repetate rânduri, deschizând calea pentru invazia pe scară largă a Rusiei în 2022.

În ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că garanțiile de securitate negociate cu SUA și contribuțiile partenerilor europeni sunt „100% gata” și că Kievul „așteaptă ca partenerii noștri să confirme data și locul în care vom semna acordul”.

„Am spus părții americane că acest lucru este important nu numai pentru mine, ci și pentru ca oamenii să vadă progresul”, a spus liderul ucrainean, joi, în fața jurnaliștilor, la Kiev.

Multe detalii ale acordului rămân neclare și, mai ales, garanțiile de securitate depind de un armistițiu durabil care încă nu s-a materializat.

Președintele american Donald Trump i-a oferit lui Zelenski garanții de securitate pe care președintele ucrainean le-a descris ca fiind „asemănătoare celor ale NATO”, similare angajamentului prevăzut de articolul 5 al alianței, în temeiul căruia un nou atac rus ar declanșa o reacție colectivă din partea aliaților Kievului. Zelenski a declarat că Trump a propus o garanție de 15 ani, deși oficialii ucraineni încearcă să o extindă la 50 de ani.

Săptămâna trecută, liderul de la Kiev a declarat că o armată ucraineană de 800.000 de soldați, susținută cu arme și instruire, face parte dintr-un pachet de garanții de securitate cu SUA.

El vrea să semneze acest document și un „plan de prosperitate” postbelic pentru reconstrucția Ucrainei împreună cu SUA înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei din 24 februarie, care, în opinia președintelui ucrainean, ar putea oferi Kievului un avantaj în negocierile cu Moscova și ar asigura sprijinul liderului de la Casa Albă pe termen lung.

Administrația Trump a semnalat Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA sunt condiționate de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar implica probabil cedarea regiunii Donbas către Rusia, a raportat anterior sursa citată.

Liderul de la Kiev a declarat reporterilor că nu îi place ideea unui „quid pro quo”. „Mesajul meu a fost clar: semnarea garanțiilor de securitate este un act de bunăvoință”, a spus el.

Problema regiunii Donbas din estul Ucrainei a devenit un punct sensibil în negocieri, Kievul refuzând să cedeze o porțiune crucială de teritoriu pe care armata rusă nu a reușit să o cucerească, iar Moscova refuzând să avanseze cu orice acord de pace dacă nu i se îndeplinesc condițiile maximaliste.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că armata sa învinge Ucraina pe câmpul de luptă și este pregătită să continue până când își va atinge obiectivele. În ultimele săptămâni, rachetele și dronele rusești au lovit infrastructura critică a Ucrainei, lăsând capitala Kiev în întuneric și întrerupând încălzirea și alimentarea cu apă pentru mulți dintre cei aproape 4 milioane de locuitori ai săi, în cea mai grea iarnă a războiului.

Rusia a respins, de asemenea, garanțiile de securitate discutate de SUA și Ucraina. Dmitri Medvedev, fostul președinte interimar al lui Putin, a declarat luni că „aceste garanții nu pot fi unilaterale”, potrivit agenției Tass. „Acestea nu sunt garanții pentru Ucraina. Sunt garanții pentru ambele părți: Rusia și Ucraina. Altfel, garanțiile nu funcționează”.

Moscova a declarat, de asemenea, că nu va accepta niciun armistițiu înainte de încheierea unui acord cuprinzător pentru încetarea războiului și că nu va accepta niciun fel de desfășurare de trupe occidentale în Ucraina.

Washingtonul nu a făcut prea multe pentru a presa Rusia să înceteze războiul și să negocieze în mod serios. În schimb, potrivit oficialilor ucraineni și europeni, SUA au exercitat presiuni asupra lui Zelenski și au transmis clar Kievului că orice angajamente în materie de securitate din partea administrației Trump vor depinde de concesii teritoriale dureroase, care să se alinieze cerințelor Rusiei, notează sursa citată.

Ucraina, Rusia și SUA au organizat luna trecută la Abu Dhabi primele negocieri de pace trilaterale. Zelenski a declarat că „punctul central al discuțiilor a fost reprezentat de posibilii parametri pentru încheierea războiului”.

El a spus că delegațiile au discutat despre rolul Washingtonului în „monitorizarea și supravegherea procesului de încheiere a războiului și asigurarea unei securități reale”. El nu a dat detalii, dar a spus că „reprezentanții militari au identificat o listă de probleme” care vor fi discutate la o viitoare întâlnire.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat săptămâna trecută pentru presa locală că s-au înregistrat „progrese” în negocierile cu partea rusă. El a invocat ca motiv „o schimbare calitativă în componența delegației ruse”.

„Sunt oameni diferiți și nu au mai existat prelegeri pseudo-istorice”, a spus el, referindu-se la discuțiile bilaterale anterioare de la Istanbul din primăvara trecută, în timpul cărora oficiali ruși de rang inferior le-au ținut colegilor lor ucraineni o lecție de istorie revizionistă. În schimb, discuțiile din capitala Emiratelor Arabe Unite, a spus el, „au fost foarte concentrate”.

Amintim că Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA.

Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect", dar Rusia „creează haos". Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii"

Utilizarea masivă a dronelor de către Ucraina pune capăt erei diviziilor de tancuri rusești. „Sfârșitul este ireversibil"

