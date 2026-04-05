Încep Deniile în Săptămâna Mare: Cum se desfășoară și ce semnificație au slujbele Patimilor Domnului

Creștinii ortodocși intră, duminică, 5 aprilie 2026, în Săptămâna Mare, cunoscută și drept Săptămâna Patimilor, cea mai intensă perioadă de pregătire spirituală înaintea sărbătorii Învierii Domnului. În această etapă, în biserici sunt oficiate deniile, slujbe speciale care rememorează simbolic ultimele zile din viața Mântuitorului, marcate de suferință, trădare și sacrificiu. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro semnificația acestor ceremonii și rolul lor în pregătirea sufletească a enoriașilor pentru Paște.

Deniile debutează încă din Duminica Floriilor și continuă în fiecare seară pe parcursul Săptămânii Mari, atingând punctul culminant în Vinerea Mare, odată cu slujba Prohodului Domnului.

Semnificația Deniilor din Săptămâna Mare 2026

Ce sunt deniile

„Deniile reprezintă unele dintre cele mai importante slujbe din cultul ortodox, oficiate în Săptămâna Mare și menite să pregătească sufletește credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Aceste ceremonii, cu o puternică încărcătură spirituală și liturgică, includ lecturi biblice, cântări solemne și rugăciuni care reconstituie principalele momente din ultimele zile ale lui Iisus Hristos, de la rugăciunea din Grădina Ghetsimani și trădarea lui Iuda, până la răstignire și punerea în mormânt.

În acest context, enoriașii au posibilitatea de a se implica activ în desfășurarea slujbelor, de a reflecta asupra sacrificiului divin și de a parcurge un timp de introspecție și reculegere profundă.”, a explicat preotul

Termenul „denie” provine din slavonescul „vdenie”, care înseamnă priveghere sau slujbă de noapte. Deși corespunde utreniei, săvârșită de regulă dimineața, în Săptămâna Mare deniile se oficiază seara, în ajunul zilei liturgice următoare.

Cum se desfășoară slujbele

„Aceste ceremonii sunt oficiate în toate bisericile ortodoxe și reunesc un număr mare de credincioși, care participă la momente de reculegere și reflecție asupra Patimilor Domnului. Slujbele au loc, de regulă, în fiecare seară, de duminică până vineri, începând în jurul orei 18:00, și durează aproximativ două ore, durata și ritmul variind în funcție de organizarea fiecărei parohii și de tradițiile locale.

Fiecare denie urmează o structură bine definită, debutând cu rugăciuni introductive, continuând cu lecturi din Evanghelii și cântări liturgice, iar la final credincioșii primesc binecuvântarea preotului. Seara de Vinerea Mare este dedicată slujbei speciale Prohodul Domnului, care evocă punerea în mormânt a Mântuitorului și reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din întregul an liturgic, marcând încheierea Săptămânii Mari și pregătirea sufletească pentru Înviere.”, a adăugat părintele

Ce simbolizează fiecare denie din Săptămâna Mare

Luni, biserica amintește de Patriarhul Iosif, vândut de frații săi în Egipt, simbol al prefigurării lui Hristos, care avea să fie trădat mai târziu de Iuda. În aceeași zi este evocată și pilda smochinului neroditor, blestemat de Mântuitor pentru lipsa roadelor, subliniind că Dumnezeu îmbină iubirea cu dreptatea și că, la judecata finală, răsplătește faptele bune și pedeapsește lipsa virtuților spirituale.

Marți este dedicată pildei celor zece fecioare. Cinci dintre ele aveau candele fără untdelemn, simbol al unei vieți lipsite de responsabilitate și atenție față de ceilalți, în timp ce celelalte cinci, pregătite, purtau untdelemn, reprezentând credința însoțită de fapte bune și milostenie.

Miercuri, atenția bisericii se îndreaptă asupra femeii păcătoase, care, prin lacrimi și mir, și-a mărturisit pocăința sinceră înaintea lui Hristos. În contrast, aceeași zi evocă trădarea lui Iuda, care L-a vândut pe Mântuitor pentru treizeci de arginți, amintind de alegerea între credință autentică și trădare.

Joia Mare evidențiază patru momente fundamentale ale credinței creștine: spălarea picioarelor ucenicilor, exemplu de smerenie și slujire; Cina cea de Taină, momentul instituirii Sfintei Euharistii; rugăciunea arhierească și începutul Patimilor prin trădarea lui Iuda. Denia serii este solemnă și intensă, cu citirea celor 12 Evanghelii și scoaterea Sfintei Cruci în procesiune, în timp ce credincioșii aprind lumânări și se închină.

Vinerea Mare este dedicată rememorării sfintelor, înfricoșătoarelor și mântuitoarelor Patimi ale Mântuitorului. Este ziua în care se amintește jertfa lui Hristos pe Cruce și mărturisirea tâlharului pocăit, care, prin credință și căință, a dobândit mântuirea. Denia serii, cunoscută și sub numele de Prohodul Domnului, este un moment de profundă solemnitate, în care credincioșii cântă imnuri, se închină și meditează asupra suferinței și iubirii divine.

În Sfânta și Marea Sâmbătă, biserica comemorează îngroparea lui Hristos cu trupul și pogorârea Sa la iad cu sufletul, pentru a elibera din robia morții pe cei adormiți din veac. Seara, slujba Învierii marchează începutul praznicului Paștelui, simbol al biruinței vieții asupra morții și al speranței mântuitoare

Îndemnul preotului pentru participarea la Denie

„Este important să participăm la Denii în această săptămână cu inimile deschise și cu dorința sinceră de a ne apropia de Dumnezeu. Aprinderea unei lumânări, urmarea corului și a răspunsurilor preotului nu sunt doar gesturi simbolice, ci forme prin care sufletul se pregătește să trăiască intens semnificația Patimilor Domnului.

În momentele solemne ale slujbei, aplecarea în genunchi sau simpla rugăciune în liniște sunt acte de smerenie și comuniune spirituală, prin care fiecare credincios își deschide inima pentru întâlnirea cu Hristos. Postul și pregătirea trupului completează această experiență, astfel încât întreaga ființă să fie prezentă, trup și suflet, în timpul acestei privegheri sacre. Chiar și cei care participă pentru prima dată vor simți frumusețea și profunzimea acestor slujbe, care ne pregătesc sufletește pentru Învierea Domnului și ne ajută să înțelegem mai bine taina jertfei Sale.”, conchide sursa Digi24.ro

