Live TV

Incident șocant în Vaslui: tânăr de 25 de ani, găsit înjunghiat pe marginea drumului. A fost dus de urgență la spital

Data publicării:
ambulanta
Foto Shutterstock

Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că victima este conştientă, însă starea sa este gravă, având mai multe plăgi care au sângerat abundent.

Incidentul violent s-a petrecut, miercuri seară, în satul Cristeşti, comuna Puieşti, din judeţul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe marginea unui drum, autorităţile fiind alertate, relatează News.ro. 

La locul indicat victima a fost găsită conştientă, însă în stare gravă, după ce a pierdut mult sânge.

„Prezintă trei plăgi înjunghiate la nivelul hemitorcelui stâng posterior cu sângerare abundentă. Au intervenit două ambulanţe SAJ coordonate de medicul de gardă. După stabilizare hemodinamică şi respiratorie, victima a fost transportată în regim de urgenţă la Spitalul Municipal Bârlad”, au declarat oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Autorităţile judiciare urmează a stabili împrejurările în care tânărul a fost înjunghiat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
2
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
4
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare...
Marilen pirtea
5
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Ilie Bolojan i-a acceptat demisia! Cine a preluat ”puterea”
Digi Sport
Ilie Bolojan i-a acceptat demisia! Cine a preluat ”puterea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie din rusia
Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de clasa a V-a în regiunea Moscovei
barbat cu cutit in mana
Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție
cisterna cu gpl rastunata in judetul vaslui
O cisternă ucraineană cu 19 tone de GPL s-a răsturnat pe marginea DN 26 în județul Vaslui
drona captura digi
Prefectul din Vaslui critică Bucureștiul pentru cum a gestionat cazul dronei căzute în Puiești: Nu am primit RO-Alert
Eurofighter typhoon in zbir
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine...
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
Ultimele știri
Tradiții românești de Crăciun: Cum se sărbătorește ziua de 25 decembrie și ce obiceiuri aduc noroc
CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute
Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun: Sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...