Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal.

Incidentul a avut loc la stația de metrou Piața Unirii 2, în București. Totul ar fi pornit de la mai multe discuții în contradictoriu între paznic și călător.

În imaginile surprinse de un martor se vede cum bărbatul îl lovește cu putere, cu pumnul în față, pe paznicul aflat lângă turnicheți.

Poliția s-a autosesizat după ce aceste scene violente au apărut pe internet. Sunt analizate imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact.

Cei doi bărbați implicați în incident au fost identificați. Agresorul ar fi un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean român.

Poliţia Capitalei a menţionat că agentul de pază şi-a rezervat dreptul de a depune plângere, în termenul legal.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

