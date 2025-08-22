Live TV

Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va avea loc la sfârșitul săptămânii

Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
Ce înseamnă fenomenul „Luna Neagră” Se poate observa pe cer „Luna Neagră”? Ce înseamnă fenomenul de „Lună Albastră”

Sâmbătă, 23 august 2025, va avea loc un fenomen astronomic rar: o Lună Neagră, a treia Lună Nouă a sezonului de vară. Acest eveniment apare, în medie, o dată la 33 de luni și marchează sfârșitul unui ciclu lunar neobișnuit. Spre deosebire de Luna Albastră, care reprezintă a doua Lună Plină într-o lună calendaristică, Luna Neagră simbolizează o absență de lumină pe cer, fiind perioada în care Luna se află între Pământ și Soare și nu este vizibilă de pe suprafața planetei.

Luna intră în faza de Lună Nouă la aproximativ 29,5 zile, moment în care se află între Pământ și Soare și nu reflectă lumina solară spre Pământ, devenind invizibilă pentru observatori.

Ce înseamnă fenomenul „Luna Neagră”

La sfârșitul lunii august vom avea o „Lună Neagră” sezonieră, un eveniment astronomic mai rar întâlnit, care apare aproximativ o dată la 32, 33 de luni. Termenul nu este o denumire oficială a fenomenului astronomic, însă poate desemna două evenimente diferite, dar înrudite: fie a treia Lună Nouă, dintre cele patru, din același sezon astronomic, fie a doua Lună Nouă care apare dintr-o lună calendaristică.

Sezoanele astronomice se bazează pe solstiții și echinocții, în timp ce sezoanele meteorologice depind de ciclul anual al temperaturii.

Se poate observa pe cer „Luna Neagră”?

Fiind o Lună Nouă, acest fenomen (Luna Neagră) nu va fi vizibil pe cer. În această fază, Luna se află între Pământ și Soare, cu partea întunecată orientată spre noi (spre Pământ). De asemenea, Luna răsare și apune aproximativ în același timp cu Soarele, fiind prea aproape de lumina sa puternică pentru a putea fi observată.

Pentru majoritatea locurilor de pe planetă, Luna Neagră va avea loc pe 23 august, deși pentru unele regiuni aflate în urmă față de UTC (Coordinated Universal Time/Timp Universal Coordonat), evenimentul se va produce pe 22 august, conform Time and Date.

O Lună Nouă poate fi văzută doar în timpul unei eclipse solare și numai cu echipament de protecție adecvat, cum ar fi ochelarii speciali pentru eclipse. Ultima Lună Neagră vizibilă de pe Pământ a fost în timpul eclipsei solare din 30 aprilie 2022. Înainte de aceasta, o Lună Neagră sezonieră a fost vizibilă în timpul Marii Eclipse Americane din 21 august 2017.

Momentul ideal pentru observarea cerului

Chiar dacă Luna nu va fi vizibilă pe cer, absența luminii sale va face ca cerul să fie mai întunecat decât de obicei. Această lipsă a luminii lunare permite stelelor să strălucească mai clar, oferind o priveliște spectaculoasă pentru pasionații de astronomie. De asemenea, încă se mai pot observa și ultimele momente ale ploii de meteori Perseide, care se încheie în jurul datei de 24 august.

Ce înseamnă fenomenul de „Lună Albastră”

Fenomenul astronomic denumit Lună Albastră se referă la a doua Lună Plină care apare într-o singură lună calendaristică. În mod obișnuit, o lună de zile are o singură Lună Plină, așa că acest fenomen este destul de rar, de unde și expresia „o dată la o lună albastră”.

Uneori, termenul poate fi folosit și în sens astronomic mai vechi, pentru a desemna a patra Lună Plină dintr-un sezon care are patru Luni Pline, în loc de trei, ceea ce se întâmplă rar. Practic, o Lună Albastră nu are culoarea albastră efectiv, ci este doar un termen care semnifică raritatea apariției fenomenului.

