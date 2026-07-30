Murele sunt gata de cules. De aproape două săptămâni, se lucrează în plantațiile din Gorj. Deși costurile de întreținere ale culturii au crescut, unii producători au decis să păstreze același preț de vânzare ca anul trecut. Un kilogram de mure se vinde, în medie, cu 12 lei și o parte importantă din producția locală ajunge în cofetării.

„Fructele sunt mari, dulci, sănătoase, zemoase”, spune mândru Ion, un producător din Gorj. Are o plantație de mure pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar anul trecut a reușit să culeagă peste 800 de kilograme de fructe. Este optimist și în legătură cu producția din acest sezon.

„Producția, anul acesta, este bună, în ciuda temperaturilor care au fost în ultimul timp. Zona este foarte bună, mai avem din când în când câte o precipitație și ne ajută să facem cantitatea pe care ne-am propus-o la începutul anului”, povestește Ion Dajiu, producător local.

„Zemoase, dulci și aromate. Așa trebuie să fie murele pe care oamenii le folosesc în această perioadă atât pentru prăjituri, cât și pentru conservele de iarnă. Din ele se pot prepara siropuri, compoturi, dar și dulcețuri”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

O parte importantă din recoltă este livrată către cofetării.

„Ne place să lucrăm cu producătorii locali, pentru că sunt mai atenți la produsul final, adică luăm mure de calitate, sunt dulci, sunt gustoase și destul de aspectuoase”, spune Mihaela Tomescu, cofetar.

Producătorii vând un kilogram de mure, în medie, cu 12 lei.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia