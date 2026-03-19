Live TV

Video Minerii din Valea Jiului continuă protestul, iar marți vor veni la București

Data actualizării: Data publicării:
Mineri protestând în Târgu Jiu. Foto: Anamaria Ianc

Minerii au ieșit în stradă la Târgu Jiu. Sunt nemulțumiți de anunțul concedierilor colective. Este a 4-a zi consecutivă de proteste. Au anunțat, de asemenea, că vor muta manifestațiile în Capitală. Ieri au fost mai bine de 300 de oameni care și-au exprimat nemulțumirile timp de mai bine de cinci ore.

„Continuă revolta minerilor din județul Gorj și astăzi, este a 4-a zi în care angajații Complexului Energetic Oltenia, care riscă să rămână fără un loc de muncă începând cu data de 1 aprilie, își strigă nemulțumirile în stradă”, relatează Ana Maria Ianc. „Au ieșit și astăzi într-un număr destul de mare. Aproximativ 200 de persoane se află în fața companiei energetice în acest moment și, cel mai probabil, la fel ca și zilele trecute, oamenii vor mărșălui din nou pe străzile din municipiul Târgu Jiu”.

Pe 24 martie, minerii din județul Gorj au anunțat că vor fi prezenți la București.

Aproximativ 1.000 de persoane vor protesta pe 24 martie, la București, în speranța că guvernanții îi vor ajuta și nu îi vor lăsa fără locuri de muncă.

Minerii din județul Gorj spun că majoritatea s-au întors din străinătate din dorința de a munci în țară, însă acum sunt în situația în care riscă să rămână din nou fără un loc de muncă.

Se pare că minerii din județul Gorj sunt hotărâți să ducă protestele până când cineva le va da un răspuns. Sunt 1.500 de persoane care de la 1 aprilie vor fi disponibilizate, iar de la data de 1 mai alte 300 de persoane o să fie date afară.

Conform unui comunicat al Primărie București, la mitingul din București, de pe data de 24, vor fi prezenți circa 1.000 de manifestanți. Locul de desfășurare este în Piața Victoriei, între orele 12.00 și 17.00, în alveola centrala din fața clădirii Guvernului.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit