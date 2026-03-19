Minerii au ieșit în stradă la Târgu Jiu. Sunt nemulțumiți de anunțul concedierilor colective. Este a 4-a zi consecutivă de proteste. Au anunțat, de asemenea, că vor muta manifestațiile în Capitală. Ieri au fost mai bine de 300 de oameni care și-au exprimat nemulțumirile timp de mai bine de cinci ore.

„Continuă revolta minerilor din județul Gorj și astăzi, este a 4-a zi în care angajații Complexului Energetic Oltenia, care riscă să rămână fără un loc de muncă începând cu data de 1 aprilie, își strigă nemulțumirile în stradă”, relatează Ana Maria Ianc. „Au ieșit și astăzi într-un număr destul de mare. Aproximativ 200 de persoane se află în fața companiei energetice în acest moment și, cel mai probabil, la fel ca și zilele trecute, oamenii vor mărșălui din nou pe străzile din municipiul Târgu Jiu”.

Pe 24 martie, minerii din județul Gorj au anunțat că vor fi prezenți la București.

Aproximativ 1.000 de persoane vor protesta pe 24 martie, la București, în speranța că guvernanții îi vor ajuta și nu îi vor lăsa fără locuri de muncă.

Minerii din județul Gorj spun că majoritatea s-au întors din străinătate din dorința de a munci în țară, însă acum sunt în situația în care riscă să rămână din nou fără un loc de muncă.

Se pare că minerii din județul Gorj sunt hotărâți să ducă protestele până când cineva le va da un răspuns. Sunt 1.500 de persoane care de la 1 aprilie vor fi disponibilizate, iar de la data de 1 mai alte 300 de persoane o să fie date afară.

Conform unui comunicat al Primărie București, la mitingul din București, de pe data de 24, vor fi prezenți circa 1.000 de manifestanți. Locul de desfășurare este în Piața Victoriei, între orele 12.00 și 17.00, în alveola centrala din fața clădirii Guvernului.

